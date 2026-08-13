송미령 장관, 사곶마을 영농형 태양광 시범사업 착공 현장 점검

농림축산식품부 송미령 장관은 13일 경기도 화성시 서신면 사곶마을을 방문해 영농형 태양광 시범사업 착공 현장을 점검했다.



사곶마을 영농형태양광 사업은 농식품부가 수도권의 전력 수요와 계통 여건을 고려해 추진하는 선도 모델이다.

송미령 장관이 지난 5월 영농형 태양광 실증 연구 성과를 점검하는 모습. 농림축산식품부 제공

농식품부는 지방자치단체·한국농어촌공사 등과 협력해 사업 컨설팅을 제공하고, 발전 사업과 수익 공유를 주도할 주민 참여형 마을협동조합 설립을 지원했다.



사곶사회적협동조합은 다음 달까지 1MW(메가와트) 규모의 발전시설을 완공하고, 전력 판매 계약 체결을 거쳐 오는 10월부터 상업 발전을 개시해 본격적으로 수익을 창출할 계획이다.



송 장관은 "농업·농촌의 에너지 전환은 중요한 과제"라며 "지역 균형 발전과 국가 에너지 전환에 기여 측면에서도 반드시 이뤄내야 하는 사명"이라고 강조했다.



농식품부는 지난 5월부터 '농업·농촌 에너지 대전환을 위한 중장기 로드맵' 마련을 위해 농업·농촌 현장을 방문하고, 농업인과 전문가 등의 의견을 수렴해오고 있다.

<연합>

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