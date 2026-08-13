인천공항, 한국국제아트페어(KIAF) 특별전 열어

인천국제공항공사는 한국화랑협회와 함께 9월 8일까지 인천공항 제1여객터미널 1층 밀레니엄홀에서 ‘인천공항 한국국제아트페어(KIAF) 특별전’을 개최한다고 13일 밝혔다.

올해 6회째를 맞이한 ‘인천공항 KIAF 특별전’은 오는 9월 열리는 대한민국 최대 국제아트페어 ‘키아프 서울(Kiaf SEOUL) 2026’의 사전 행사로 열린다. 이 특별전은 전 세계 미술 애호가와 방한 여객들에게 한국 현대미술의 독창성과 우수성을 가장 먼저 알리는 대표적인 문화예술 협력 프로젝트다.

12일 인천공항 밀레니엄홀에서 열린 ‘2026 인천공항 Kiaf 특별전 개막식’에서 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행(왼쪽 세번째), 김창규 운영본부장(왼쪽 두번째)및 한국화랑협회 관계자들이 테이프커팅을 하고 있다.

특히 올해 전시는 ‘공존’을 주제로 기획됐다. 가속화되는 기술의 발전 속에서 인간이 지닌 본질적 가치를 조명하고 기술과 인간이 함께 만들어갈 새로운 균형과 가능성을 제시한다.

이번 특별전에는 국내 주요 화랑 10곳이 참여했다. 각기 다른 조형 언어와 매체를 통해 자연·인간·시간·공간을 다층적인 시선으로 해석한 현대미술 작품을 다채롭게 선보인다.

참여화랑은 야리라거 갤러리,갤러리 조은,아트파크,윤선갤러리,리서울갤러리,조선화랑,동원화랑,갤러리 고도,갤러리 가이아,갤러리 나우이다.

‘2026 인천공항 Kiaf(한국국제아트페어) 특별전’ 행사장 전경.

이와 관련 전날 인천공항 제1여객터미널 밀레니엄홀에서 개막식이 열렸다. 개막식에는 인천국제공항공사 김범호 사장직무대행과 한국화랑협회 이성훈 회장을 비롯해 갤러리 대표 및 미술계 주요 인사들이 참석해 특별전 개최를 축하했다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “세계 미술 시장의 시선이 대한민국으로 집중되는 시기에 전 세계의 수많은 사람과 문화가 교차하는 인천공항에서 한국 현대미술의 감성과 에너지를 선보이게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “인천공항은 단순한 이동의 거점을 넘어 K-컬처의 지속적인 확산을 이끄는 글로벌 문화예술 허브로서 자리매김해 나갈 것”이라고 말했다.

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