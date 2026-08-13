존박 "몇 살엔 얼마 있어야 한다? 한국 사회 기준 너무 엄격"

가수 존박이 한국 사회의 삶의 기준과 자신의 인생관에 대한 생각을 밝혔다.

존박은 최근 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에 공개한 영상에서 크리에이터 '명예영국인' 백진경과 영어로 대화를 나눴다.

존박은 최근 유튜브 채널 '존이냐박이냐'에 공개한 영상에서 크리에이터 '명예영국인' 백진경과 영어로 대화를 나눴다. 뮤직팜엔터테인먼트

이날 존박은 한국 사회가 정해놓은 평범한 삶의 기준에 대한 생각을 전했다.

존박은 "한국 사회는 몇 살엔 얼마가 있어야 하고, 언제 결혼하고 안정적인 삶을 살아야 한다는 사회적 기준들이 너무 엄격하다"라며 "하지만 이는 정말 말도 안 되는 일(bullshit)"이라고 말했다.

이어 "인생은 단 한 번 뿐이다. 다른 사람의 시선을 신경 쓰느라 정작 나 자신으로 살기를 두려워하지 않았으면 좋겠다. 눈치 보지 말고 그냥 하고 싶은 걸 다 하고 살아야 한다"고 밝혔다.

존박은 "남의 눈치를 보지 않기 시작하면서 비로소 자유로움을 느끼고 일상이 너무 재미있어졌다"고 덧붙였다.

존박은 최근 새 싱글 '여름은 돌아와'를 발표했다. 그는 해당 곡의 작사와 작곡, 편곡에 참여했다.

<뉴시스>

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