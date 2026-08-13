보증금 선반환 거절에 80대 집주인 폭행해 숨지게 한 30대 구속

월세 보증금을 미리 돌려주지 않는다는 이유로 80대 집주인을 때려 숨지게 한 혐의로 30대 남성이 구속됐다.

경남 마산동부경찰서는 살인 혐의로 30대 남성 A씨를 구속 상태에서 조사 중이라고 13일 밝혔다.

경찰. 연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 지난 8일 오후 5시20분쯤 창원시 마산회원구의 한 다세대주택에서 임대인인 80대 B씨를 손과 발로 수십 차례 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

조사 결과 A씨와 B씨가 맺은 월세 임대차 계약은 9월 만료될 예정이었던 것으로 파악됐다.

A씨는 이사를 이유로 300만원 상당의 보증금을 미리 돌려달라고 여러 차례 요구했으나 B씨가 이를 거절하자 말다툼 끝에 폭행한 것으로 조사됐다.

범행 직후 A씨는 스스로 112에 신고했으며, 중상을 입은 B씨는 곧바로 병원으로 이송됐다. A씨를 살인미수 혐의로 체포한 경찰은 지난 10일 구속영장을 발부받아 조사를 벌여왔다.

그러다 병원에서 치료받던 B씨가 지난 12일 오후 7시13분쯤 숨지면서 경찰은 A씨 혐의를 살인미수에서 살인으로 변경했다.

A씨는 경찰 조사에서 범행을 모두 시인한 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 마무리 조사한 뒤 조만간 검찰에 송치할 방침이다.

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