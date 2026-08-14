키캡 톡톡, 말랑이 조물조물…지친 일상 파고든 ‘촉감 소비’ [트렌드]

손으로 누르고 주무르고 만지면서 촉각과 소리를 즐기는 ‘촉감 소비’가 10~20대를 중심으로 새로운 놀이 문화로 자리 잡고 있다. 단순한 재미를 넘어 스트레스를 풀기 위한 기분 전환 수단으로 활용하는 소비자도 적지 않은 것으로 나타났다.

키캡. 클립아트코리아 제공

14일 시장조사전문기업 엠브레인 트렌드모니터가 전국 만 13~59세 남녀 1000명을 대상으로 실시한 ‘촉감 소비 트렌드 관련 소비자 인식 조사’에 따르면 전체 응답자의 51.9%가 촉감 소비 아이템을 직접 구매하거나 제작하거나 매장·지인을 통해 경험해본 적이 있다고 답했다.

여성의 경험률은 64.6%로 남성(39.2%)보다 크게 높았다. 연령별로는 10대가 69.0%, 20대가 65.0%로 나타나 다른 연령층보다 높은 경험률을 보였다.

가장 많이 이용한 아이템은 키캡으로 80.0%를 차지했다. 이어 말랑이(72.6%), 슬라임(66.1%) 순이었다. 촉감 소비 트렌드를 인지하고 있는 아이템 역시 슬라임(82.8%), 키캡(78.2%), 말랑이(76.1%) 순으로 익숙한 제품들이 상위권을 차지했다. 왁뿌볼(63.4%), 스트레스볼(46.6%) 등으로 종류도 다양해지는 모습이다.

촉감 소비를 하면서 느끼는 감정도 긍정적인 반응이 많았다. ‘중독성 있다’는 응답이 56.8%로 가장 높았고 ‘재미있는·즐거운’(41.2%), ‘신기한·흥미로운’(38.0%), ‘마음이 편안해지는·안정되는’(33.1%), ‘아무 생각이 없어지는·멍한’(29.9%) 등이 뒤를 이었다. 특히 10대에서는 ‘중독성 있다’는 응답이 71.7%로 높았으며, 20대에서는 ‘마음이 편안해지고 안정된다’는 응답이 42.3%로 두드러졌다. 촉감형 아이템이 단순한 장난감이나 소품을 넘어 긴장을 풀고 기분을 전환하는 수단으로 활용되고 있다는 의미다.

촉감 소비의 핵심 매력은 시각적인 디자인보다 손끝에서 직접 느끼는 감각에 있었다. 구매·제작 경험자에게 구매 결정 요인을 물은 결과 ‘만졌을 때 감촉’이 71.7%로 가장 높았다. 가격(50.7%), 안전성(43.4%), 만질 때 발생하는 소리(36.1%), 디자인(30.7%) 등이 뒤를 이었다.

구매·제작 이유 역시 ‘촉감이나 소리에서 오는 쾌감 때문에’가 54.6%로 가장 많았다. ‘특별한 이유 없이 단순한 재미를 위해’(45.4%), ‘일상 속 스트레스 해소 및 긴장 완화를 위해’(43.4%), ‘SNS에서 유행해 궁금해서’(42.0%) 등이 뒤를 이었다.

사용 상황을 보면 촉감 소비가 일상 속 짧은 휴식과 기분 전환에 활용되고 있음을 확인할 수 있다. ‘심심하거나 무료할 때’가 71.7%로 가장 많았으며 ‘휴식을 취하거나 TV·OTT를 볼 때’(43.9%), ‘화가 나거나 스트레스가 심해질 때’(32.2%), ‘학교 수업 또는 직장 업무 중 틈틈이’(27.8%) 순이었다.

촉각 자극을 스트레스 해소 방법으로 활용하는 비율 자체는 10.2%로 높지 않았다. 하지만 실제 촉각 자극 경험자의 93.6%는 불안이나 스트레스 해소에 효과가 있다고 평가했다. 촉감 소비가 보편적인 스트레스 해소법으로 자리 잡았다고 보기는 어렵지만, 경험자들에게는 체감 효과가 상당한 셈이다.

향후 소비 가능성은 절반에 가까웠다. 촉감 소비 아이템을 앞으로 구매하거나 이용할 의향이 있다는 응답은 45.5%였다. 구매·이용 의향이 있는 이유로는 ‘스트레스 해소나 마음 안정에 도움이 될 것 같아서’가 55.6%로 가장 높았다.

다만 트렌드의 지속 가능성에 대해서는 의견이 엇갈렸다. 앞으로 촉감 소비의 인기가 지금보다 더 확대될 것이라고 전망한 응답자는 13.1%에 그쳤다. 반면 47.2%는 ‘직접 만지고 경험하면서 얻는 힐링·쾌감은 계속 이어질 것 같다’고 답했고, 47.5%는 ‘남들이 다 하니까 따라하는 유행일 뿐 큰 의미는 없다’고 평가했다.

현재 유행하는 특정 촉감형 완구의 인기가 계속될지는 불확실하지만, 손으로 직접 만지고 자극을 느끼면서 기분을 전환하는 소비 방식 자체는 이어질 가능성이 있다는 분석이 나오는 이유다.

다만 소음과 위생, 환경 문제는 촉감 소비 확산의 걸림돌로 꼽혔다.

응답자의 71.4%는 촉감 소비 아이템을 사용할 때 소음이나 주변 사람에 대한 배려 등 에티켓이 필요하다고 답했다. 위생·안전성에 대한 우려는 69.1%, 플라스틱 쓰레기 등 환경오염에 대한 염려는 66.9%였다. 실제로 촉감 아이템으로 인한 소음을 경험했다는 응답은 28.3%였다. 특히 직접 구매·제작 경험이 있는 응답자의 소음 경험률은 44.4%로, 트렌드를 인지하지 못한 응답자(6.3%)보다 크게 높았다.

소음을 경험한 장소로는 카페·도서관 등 조용한 공공장소가 39.9%로 가장 많았고 대중교통(39.2%), 수업·강의 중(29.0%) 등이 뒤를 이었다.

업계에서는 촉감 소비가 짧은 시간에 강한 감각적 만족을 얻고 싶어 하는 소비자들의 수요와 맞물려 확산된 것으로 보고 있다. 특히 키캡과 말랑이, 슬라임처럼 가격 부담이 비교적 낮고 반복적으로 만질 수 있는 제품들이 SNS를 통해 빠르게 확산되면서 젊은 세대를 중심으로 소비 영역을 넓히는 모습이다.

업계 관계자는 “단순히 ‘유행 아이템’을 판매하는 데 그치지 않고 촉감의 질과 안전성, 소음 저감, 친환경 소재 등 제품의 기능적 요소를 강화하는 것이 향후 시장의 지속 여부를 가를 것”이라고 말했다.

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