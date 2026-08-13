국세청, KB국민은행 특별세무조사 착수…30명 투입해 자료 확보

국세청이 KB국민은행의 탈세 혐의를 포착하고 비정기(특별) 세무조사를 벌이고 있다.

13일 금융권에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 이날 오전 서울시 영등포구 KB국민은행 신관에 조사요원 30여명을 투입해 세무조사에 필요한 회계 자료 등을 확보하고 있다.

KB국민은행 서울 여의도 영업부 대면 창구 모습. 연합뉴스

조사4국은 정기 조사 외에 기업의 탈세 의혹 등 비정기 세무조사를 담당하는 곳으로, '재계 저승사자'라 불리기도 한다.

조사는 올해 연말까지로, 구체적인 사유는 확인되지 않았다.

앞서 조사4국은 지난 5월 하나금융지주·하나은행과 메리츠증권을 대상으로 잇따라 비정기 세무조사에 착수했다.

당시 금융권은 조사가 "금융기관의 공공성이 너무 취약하다는 생각이 든다"는 이재명 대통령의 지적 직후 이뤄졌다는 점에 주목하며 조사가 금융권 전체로 확대되는 것이 아니냐는 전망을 했다.

그러다 조사4국이 이후 석달만에 다시 KB국민은행을 겨냥하면서 이번 조사도 같은 맥락에서 착수된 것인지 관심이 쏠리고 있다.

KB국민은행은 현재 세무조사 경위를 파악 중인 것으로 전해졌다. 내부적으로 국세청 조사 범위와 그에 따른 경영 영향 등에 촉각을 곤두세우는 분위기다.

KB국민은행은 최근 주택구입 목적 담보대출 한도를 모든 지역에서 3억원으로 묶는 등 가계대출 총량을 강도 높게 관리해왔다.

아울러 모회사인 KB금융지주는 2030년까지 생산적 금융 93조원, 포용금융 17조원 등 총 110조원 규모의 자금을 공급하는 로드맵을 추진 중이다.

이와 별도로 KB금융지주는 현재 차기 회장 선임 절차를 진행 중으로, 올해 12월 임기가 만료되는 이환주 KB국민은행장이 후보 숏리스트에 들어있다.

금융당국의 금융지주 지배구조 개선안 발표가 지연되는 상황에도 정해진 일정에 따라 선임 절차를 진행하겠다는 입장이다.

KB금융[105560]은 이달 27일 회장 후보군을 6명에서 3명으로 압축하고, 다음 달 11일 최종 후보 1명을 확정할 계획이다.

국세청은 "개별 납세자에 대한 세무조사 등 정보는 확인할 수 없다"고 말했다.

<연합>

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