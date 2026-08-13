구윤철 “민생경제 안정 총력…청년 일자리 회복방안 조속 발표”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 13일 “3대 메가프로젝트를 전속력으로 추진하는 한편 기업 투자가 성장동력 확충과 양질의 청년 일자리 창출로 이어질 수 있도록 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 비상경제본부회의 겸 경제관계장관회의 겸 민생물가 특별관리 관계장관TF 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

구 부총리는 13일 정부서울청사에서 비상경제본부 회의 겸 경제관계장관회의 및 민생물가 특별관리 태스크포스(TF)를 주재하고 “막힌 투자는 뚫고 현장의 애로는 해소해 기업의 투자와 혁신을 지원하겠다”며 이같이 밝혔다.

구 부총리는 “7월 취업자 수가 전년 대비 10만8000명 증가해 4개월 만에 두 자릿수 증가를 기록했다”면서도 “청년, 제조·건설업 등에서 고용 부진이 이어지는 가운데 중동전쟁 장기화와 역대급 폭염, 일부 지역의 가뭄이 겹치며 고용과 물가에 부담 요인으로 작용하고 있다”고 설명했다.

이어 “청년 일자리 회복방안을 조속히 마련해 발표하고, 제조·건설업 등 부진업종에 대해서도 맞춤형 고용대책을 마련하겠다”면서 “중동전쟁과 이상기후 영향 등을 면밀히 점검하면서 민생경제의 안정을 위해 총력을 다하겠다"고 말했다.

이날 회의에서는 중동전쟁 대응 상황을 비롯해 폭염·가뭄에 따른 농축수산물 가격·수급 안정 방안, 현장 중심의 기업 투자·혁신 지원 방안, ‘2차 모두의 창업 프로젝트’ 추진 계획 등이 논의됐다.

정부는 폭염과 가뭄에 대응해 농작물 생육 관리를 강화하고 약제를 할인 공급하는 한편 냉방 장비와 취약 농가에 대한 긴급 급수 지원을 이어가기로 했다. 양식장에는 고수온 대응 장비를 역대 최대 규모로 보급한다. 농축수산물 수급 상황에 따라 배추와 무 등 비축 물량을 적기에 공급하고, 추석 성수기까지 주요 농축수산물을 대상으로 최대 50% 할인 지원도 진행할 예정이다.

기업 투자가 지연되고 있는 현장 대기 프로젝트의 신속한 가동을 지원하는 방안도 추진된다.

용인 반도체 클러스터 등 대규모 산업단지에서 공장을 증설할 경우 기존 건축허가와 별도로 허가를 받을 수 있도록 제도를 개선해 약 2조5000억원 규모의 투자가 신속하게 이뤄지도록 지원한다.

구미·포항 국가산업단지에는 이차전지 제조업뿐 아니라 이차전지 자원재생업도 입주할 수 있도록 해 약 1000억원 규모의 신규 투자를 뒷받침할 계획이다.

청년 창업 지원도 확대한다. 정부는 현재 5000명을 선발해 멘토링을 진행 중인 1차 ‘모두의 창업 프로젝트’에 이어 2차 프로젝트를 신속하게 추진한다.

이달 중 2차 모집을 공고하고 1만명의 합격자를 10월 초 선정한 뒤 지역 및 대국민 오디션을 거쳐 최종 우승자를 선발할 예정이다.

구 부총리는 “청년 일자리 회복 방안을 조속히 마련하고 부진 업종에 대한 맞춤형 대책을 추진하겠다”며 “중동전쟁과 이상기후 등의 영향을 면밀히 점검하면서 민생경제 안정에 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

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