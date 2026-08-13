푸라닭 치킨, 브랜드 모델 아이유와 함께 신메뉴 ‘쿼터레그’ 공개

오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드 푸라닭 치킨(대표이사 장성식)이 신메뉴 ‘쿼터레그’를 출시하고, 브랜드 모델 아이유와 함께한 신규 광고 영상을 공개했다고 13일 밝혔다.

‘쿼터레그’는 닭다리살과 허벅지살이 연결된 통닭다리 부위를 통째로 사용한 메뉴다. 일반적인 조각 치킨보다 큰 크기로 구성됐으며, 100% 국내산 통다리살을 사용했다.

푸라닭 치킨은 큼직한 통닭다리의 ‘쿼터레그’를 온전히 즐기는 순간에서 느낄 수 있는 특별한 성취감과 만족감을 ‘성공의 맛’에 빗대어 표현했다.

신메뉴와 함께 공개된 광고 영상에는 브랜드 모델 아이유가 ‘쿼터레그’를 혼자 온전히 즐기는 모습이 담겼다. 큼직한 통닭다리를 오롯이 누리는 순간을 통해 ‘나 혼자 누리는 성공의 맛’이라는 콘셉트를 표현했다.

신메뉴 ‘쿼터레그’는 씬 후라이드, 마불로 악마, 마마치 총 3종으로 출시됐다. 기존 메뉴의 맛을 쿼터레그 형태로 구성했다.

푸라닭 치킨 관계자는 “쿼터레그는 닭다리살과 허벅지살을 한 번에 즐길 수 있어 풍부한 육즙을 경험할 수 있는 제품”이라며 “큼직한 통닭다리를 온전히 즐기는 특별한 순간을 통해 푸라닭만의 ‘성공의 맛’을 경험해 보시길 바란다”고 말했다.

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