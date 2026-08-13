삼성SDS, 중앙부처 9곳에 AI 협업 솔루션 ‘브리티웍스’ 공급

삼성SDS가 인공지능(AI) 협업 솔루션 ‘브리티웍스’를 9개 정부 부처 협업 도구로 제공한다.

삼성SDS는 국가보훈부, 산업통상부, 고용노동부, 금융위원회, 재외동포청 등 9개 중앙행정기관이 브리티웍스 도입을 확정했다고 13일 밝혔다. 지난 4월 재정경제부와 기획예산처에 도입된 데 이어 적용 부처가 확대됐다. 각 기관은 이달 중 차례로 서비스를 시작한다.

삼성SDS 브리티웍스 온AI 모바일 서비스 화면. 삼성SDS 제공

삼성SDS가 행정안전부의 생성형 AI 기반 지능형 업무관리 플랫폼 ‘온AI’에 브리티웍스를 공식 협업 도구로 제공하는 방식이다. 행안부는 올해 온AI를 40개 이상 중앙행정기관으로 확대할 계획인데, 브리티웍스로 공공부문 AI 전환(AX) 체계 구축을 지원하고 있다.

브리티웍스는 AI 검색과 지식관리, 문서 작성 지원 기능을 비롯해 메신저, 화상회의, 자료 공유 등 협업 기능을 통합 제공하는 AI 협업 플랫폼이다. 생성형 AI를 업무에 접목해 공무원이 방대한 행정자료에서 필요한 정보를 신속하게 찾고 문서 작성과 회의록 정리 등을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원한다.

모바일 환경도 지원해 실시간 보고와 결재, 화상회의 참여, AI 회의록 요약 등을 제공한다. 출장이나 외근 중에도 장소 제약 없이 업무를 이어갈 수 있어 업무 연속성과 협업 효율을 높일 수 있다는 게 회사 설명이다.

공공기관 특성에 맞춘 보안 경쟁력도 강점으로 내세웠다. 브리티웍스는 삼성SDS의 보안 기술과 국가정보원 최고 보안등급인 ‘상’ 등급을 획득한 민관협력형(PPP) 클라우드 환경을 기반으로 운영된다. 삼성SDS는 정부의 AX 정책에 발맞춰 브리티웍스를 고도화할 계획이다.

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