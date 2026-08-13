대구 서구 섬유공장서 화재… 3시간 반 만에 완진

대구의 한 섬유가공공장에서 원인을 알 수 없는 불이 나 공장 건물 1개 동이 전소되는 피해가 발생했다.

13일 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 4시 37분쯤 대구 서구 이현동의 한 섬유가공업체에서 불이 났다.

13일 오전 대구 서구 이현동 한 공장에서 불이 나 소방당국이 진화하고 있다. 대구소방안전본부 제공

신고를 접수한 소방당국은 소방 헬기 1대와 소방차 등 장비 42대, 진화 인력 105명을 현장에 급파해 총력 진화 작업에 나섰다.

불길은 거센 연기와 함께 확산했지만, 소방당국의 집중 조치로 화재 발생 1시간 40여 분 만인 오전 6시 21분쯤 큰 불길이 잡히며 초기 진화가 완료됐다. 이어 오전 8시 7분쯤 잔불 정리까지 모두 마무리하면서 화재는 약 3시간 반 만에 완전히 진화됐다.

이 불로 공장 건물 1개 동이 모두 타는 재산 피해가 났으나, 다행히 작업자 등이 대피해 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

새벽 시간대 발생한 화재로 검은 연기가 다량 발생하자 서구청은 이른 아침 출근길 시민 안전을 위해 긴급히 대처했다. 당국은 화재 발생 직후인 오전 4시 41분쯤 안전안내문자(재난문자)를 발송해 “서구 이현동에서 화재가 발생했다”고 알리며 “연기가 확산하고 있으니 인근 주민들은 창문을 닫고 외출을 자제해 달라”고 당부했다.

경찰과 소방당국은 화재 현장의 잔불 정리가 끝남에 따라 공장 관계자 등을 대상으로 정확한 화재 원인을 규명하는 한편, 감식을 통해 구체적인 피해 규모를 조사할 방침이다.

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