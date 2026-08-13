“피는 못 속여”…‘엄흥도 후손’ 엄홍길, 동료 시신 수습하러 에베레스트 올라

영화 ‘왕과 사는 남자’의 주인공 엄흥도의 후손으로 알려진 산악인 엄홍길이 과거 에베레스트에서 숨진 동료 산악인의 시신을 수습하기 위해 다시 고산에 올랐던 사연을 공개했다.

TV조선 ‘왕은 무얼 자셨는가’ 방송화면 캡처

엄홍길은 12일 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘왕은 무얼 자셨는가’에는 엄홍길이 출연했다. 이날 방송에서 그는 조선시대 단종의 시신을 거둔 충신 엄흥도의 후손인 영월 엄씨 28대손이며, 자신 역시 과거 에베레스트에서 동료의 시신을 수습하기 위해 산에 올랐던 이야기를 전했다.

엄홍길이 시신 수습에 나선 것은 2005년이다. 2004년 5월 에베레스트 정상 등정에 성공한 뒤 하산하던 계명대 산악부 출신 박무택·장민·백준호 대원이 조난으로 숨졌고, 이들의 시신은 해발 8000m를 훌쩍 넘는 고산지대에 남겨졌다.

TV조선 ‘왕은 무얼 자셨는가’ 방송화면 캡처

당시 엄홍길은 원래 예정했던 로체샤르 등반을 포기하고 동료들의 시신을 찾기 위한 ‘초모랑마 휴먼원정대’를 꾸렸다. 2005년 3월 네팔로 출국한 원정대에는 10명의 대원이 참여했다. 당시 보도는 엄홍길이 “눈얼음 속에 동료들의 시신을 그냥 놔둘 수 없다”는 이유로 원정에 나섰다고 전했다.

시신 수습은 극한의 환경에서 진행됐다. 원정대는 해발 8750m 부근에서 박무택 대원의 시신을 발견했다. 엄홍길과 대원들은 얼음에 뒤덮인 시신을 꺼내기 위해 장시간 작업을 벌였고, 이후 시신을 옮기려 했지만 험난한 지형과 악천후 때문에 정상적인 운구가 어려웠다.

TV조선 ‘왕은 무얼 자셨는가’ 방송화면 캡처

결국 원정대는 박무택 대원의 시신을 에베레스트 세컨드스텝 인근에 마련한 돌무덤에 안치했다. 동료의 유품과 함께 귀국한 원정대는 이듬달 한국으로 돌아왔다.

이번 방송에서는 엄홍길의 과거가 조상 엄흥도의 일화와 겹쳐 소개됐다. 엄흥도는 세조가 단종의 시신을 거두는 사람에게 삼족을 멸하겠다고 했음에도 단종의 시신을 거둔 인물로 전해진다. 방송에서 한국사 강사 최태성은 두 사람의 행동을 두고 “피는 못 속인다”고 말했다.

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