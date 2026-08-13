‘쯔양 허위사실 유포’ 김세의 첫 재판… 4개월 가까이 미뤄져

유튜버 쯔양으로 활동하는 박정원씨에 대해 허위사실을 유포한 혐의로 재판에 넘겨진 가로세로연구소 대표 김세의씨 첫 재판이 시작된다.

서울중앙지법 형사20단독 정아영 판사는 13일 오전11시10분 김씨의 정보통신망법상 명예훼손과 스토킹처벌법 위반, 협박 등 혐의 1심 첫 공판기일을 진행한다. 김씨는 쯔양의 사생활이 담긴 콘텐츠를 제작하고 유포한 뒤 후원 계좌를 통한 모금으로 수익을 창출하려 한 것으로 조사됐다. 박씨에게 자신의 폭로에 대한 해명 방송을 강요하고 악의적으로 비방한 혐의도 있다.

유튜브 채널 가로세로연구소의 대표 김세의씨. 뉴시스

검찰은 올 4월 김씨를 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 그 뒤 김씨는 5월 배우 고 김새론의 사망 원인이 배우 김수현의 채무 압박 때문이라는 등 허위사실을 유포한 혐의로 구속된 상태다.

당초 재판부는 4월20일 첫 공판기일을 지정했으나, 김씨가 변호인을 교체하고 연달아 기일변경 신청서를 제출하며 4개월 가까이 재판이 지연됐다. 6월 예정돼 있던 공판기일에는 김씨가 비공개 신청서를 제출하고 “테러 위협이 있고 구치소에 불안정한 분들이 있어서 조심하는 상황”이라며 불출석했다.

정 판사는 “기일변경을 허가하지 않았는데 불출석했다”며 “(또 출석하지 않는다면) 다음 기일 구인 영장 발부를 고려하겠다”고 밝혔다.

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