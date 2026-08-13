삼성전자 달리자 그룹 시총 2000조원 회복…SK그룹은 1446조원

삼성전자[005930] 등 13일 반도체주가 상승하면서 삼성그룹 시가총액이 장 초반 2천조원을 회복했다.



한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 34분 현재 삼성그룹 상장사 18곳의 합산 시총은 전 거래일 대비 1.88% 상승한 2천31조1천980억원으로 집계됐다.

서울 삼성전자 서초사옥 모습. 연합뉴스

국내 증시에서 삼성그룹이 차지하는 시총 비중은 41.66%다.



이는 그룹 시총에서 차지하는 비중이 절대적인 삼성전자의 힘이 컸다.



삼성전자 주가는 같은 시각 3.52% 오른 26만4천500원이며 시총은 1천546조3천407억원이다.



2위는 SK그룹으로 19개 상장사의 시총은 전 거래일 대비 2.42% 오른 1천446조880억원이다. 증시 비중은 29.66%다.



그룹 '대장주' SK하이닉스[000660] 주가는 6.58% 상승한 160만3천원이고 이에 따른 시총은 1천170조9천793억원이다.



삼성전자와 SK하이닉스는 간밤 미국 뉴욕 증시에서 마이크론 등 반도체 종목이 강세를 띤 영향에 상승세를 보이고 있다.



이어 현대자동차그룹(253조3천110억원), LG그룹(194조8천260억원), HD현대그룹(146조2천980억원), 한화그룹(132조190억원), 두산그룹(89조5천560억원)이 3∼7위에 올랐다.

<연합>

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