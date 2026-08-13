새벽 2시에 헬스장에 20명…BTS 뷔·정국 팬들에 “우리 사생활이다”

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔와 정국이 북미 투어 중 호텔 헬스장까지 찾아온 일부 팬들에게 사생활을 존중해 달라고 당부했다.

뷔와 정국은 지난 11일(현지시간) 미국 볼티모어 공연을 마친 뒤 팬 플랫폼 위버스 라이브를 통해 팬들과 소통하며 최근 호텔 헬스장에서 겪은 일을 공개했다.

두 사람에 따르면 이날 새벽 2시께 운동을 하기 위해 호텔 헬스장을 찾았고, 그곳에서 약 20명의 사람과 마주쳤다. 정국은 “투어하는 동안 새벽 시간에 운동하는 사람들을 본 적이 없다”며 이들이 자신들을 보기 위해 찾아온 것 아니냐는 취지로 말했다.

뷔·정국 인스타그램 캡처

뷔는 “우리가 다이어트나 벌크업에 도움이 된다면 좋은 일”이라며 웃으면서도, 단순히 운동을 목적으로 방문한 것이 아니라면 자제해 달라는 뜻을 내비쳤다. 정국은 “쳐다만 보지 말고 덤벨을 들든 운동기구를 보든 각자 자세와 운동에 집중해 달라”며 “우리 사생활 아닌가”라고 말했다.

뷔 역시 당시 상황을 담은 영상이 있다고 언급했다. 그는 전날 촬영한 영상에 “초록색 옷을 입은 팬이 찍혀 있다”고 말하며 필요할 경우 해당 영상을 공개할 수도 있다는 취지로 이야기했다. 해당 팬은 정국이 헬스장을 떠난 뒤 뷔에게 직접 다가가 말을 건 것으로 전해졌다.

뷔가 투어 기간 중 숙소 주변에서 발생하는 사생활 침해 문제를 공개적으로 언급한 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 그는 호텔 앞까지 찾아오는 일부 팬들에게 “호텔 앞까지 찾아와 주시는 건 자제해 주셨으면 좋겠다”고 요청한 바 있다.

BTS는 현재 월드투어 ‘ARIRANG’의 북미 일정을 진행하고 있다. 오는 15~16일 미국 알링턴 AT&T 스타디움에서 공연한 뒤 22~23일 캐나다 토론토 로저스 스타디움 무대에 오른다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지