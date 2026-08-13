인천공항, 상반기 국제선 여객 '세계 1위'…개항 이래 처음

인천공항이 올해 상반기 국제선 여객 수 '세계 1위'를 달성했다. 2001년 개항 이후 처음이다.



인천국제공항공사는 지난 1∼6월 국제선 여객 수가 지난해 같은 기간보다 6.3% 늘어난 3천839만명(잠정치)을 기록했다고 13일 밝혔다.

휴가철 인천공항의 모습. 연합뉴스

이는 국제공항협의회(ACI) 잠정 통계 기준으로 전 세계 1천234개 공항 가운데 가장 많은 수치다.



인천공항에 이어 영국 런던 히스로공항(3천779만명)과 싱가포르 창이공항(3천453만명)이 각각 2·3위를 기록했다.



인천공항의 국제선 여객 수 세계 순위는 2002년(2천55만명) 10위에 이어 2018년(6천768만명) 5위, 2024년(7천67만명) 3위 등 상승해왔다.



인천공항공사는 미국과 이란 전쟁 여파로 두바이 등 중동 공항의 환승 기능이 약화하면서 기존 두바이∼유럽 등 항공 수요가 인천공항으로 유입된 데 따른 결과로 분석했다.



실제로 올해 상반기 인천공항 환승객(424만명)은 전년 동기보다 18.1% 증가했다. 특히 유럽 노선 환승객(21만명)은 63.2% 급증했다.



아울러 올해 2분기(3∼6월) 전체 여객 가운데 외국인이 차지하는 비율은 44.4%로 역대 최고치를 기록했다.



인천공항공사는 국토교통부 지원을 토대로 적기에 이뤄진 인프라 확장과 최고 수준의 항공 네트워크를 세계 1위 달성의 주요 요인으로 꼽았다.



인천공항은 개항 이후 1∼4단계의 건설사업을 진행하며 연간 1억600만명을 수용할 수 있는 세계 3위 수준의 인프라를 확보했다.



여객기와 화물기를 포함하면 인천공항에는 101개 항공사가 53개국 183개 도시에 취항하고 있다.



인천공항의 국제선 취항 도시는 158곳으로, 홍콩공항(139개), 중국 상하이 푸둥공항(92개), 일본 나리타공항(86개)보다 많다.



인천공항공사는 국민 편의를 최우선으로 전 분야 서비스 혁신을 추진하는 한편, 인공지능 전환(AX), 도심항공교통(UAX) 인프라 구축 등을 통해 공항 경쟁력을 강화할 방침이다.



김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 "인천공항을 세계 1위 공항으로 만들어준 정부의 지원과 국민 여러분의 성원, 공항 상주 직원들의 노고에 감사드린다"며 "국민편의를 제고하고 국가 항공산업 발전에 기여하는 진정한 국민의 공항으로 거듭나겠다"고 말했다.

<연합>

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