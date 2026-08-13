오뚜기, 내달 7일부터 컵라면·만두 가격도 올린다

㈜오뚜기 컵라면과 만두의 가격도 오른다.



오뚜기는 다음 달 7일부터 대형마트에서 컵라면 11개 브랜드 29개 품목과 만두 3개 브랜드 16개 품목의 평균 출고가를 각각 6.7%, 7.7% 인상한다고 13일 밝혔다.

오뚜기라면 구미공장 전경. 오뚜기 제공

이에 따라 대형마트 기준 예상 판매가는 진라면 매운맛 용기(110g)와 열라면 용기(105g)가 1천200원에서 1천300원으로, 참깨라면 용기(110g)가 1천400원에서 1천550원으로 조정될 전망이다.



오뚜기 프리미엄 만두 브랜드 'X.O.'의 교자(324g×2)와 교자 새우&홍게살(324g×2)은 1만480원에서 1만1천480원으로 조정될 예정이다.



오뚜기는 "주요 원재료와 포장재 가격 상승, 고환율 등에 따른 원가 부담이 누적됐기 때문"이라면서 "이번 출고가 조정은 대형마트부터 적용될 예정이며 유통업체별 판매가격은 협의를 거쳐 반영된다"고 설명했다.



아울러 오뚜기는 소비자의 라면 구매 부담을 줄이기 위해 전체 라면 매출의 약 60%를 차지하는 봉지라면 모든 품목을 이번 가격 조정 대상에서 제외했다고 강조했다.



앞서 오뚜기는 지난달 16일부터 카레와 당면, 케첩, 후추 등 제품군의 29개 품목 출고가를 인상한 바 있다.



유형별 [https://www.yna.co.kr/view/AKR20260713153200030?section=news] 평균 출고가 인상률은 후추류 17.0%, 당면류 10.0%, 카레류와 케첩류는 각각 6.1%였다.

<연합>

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