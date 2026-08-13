정부, 폭염에 수산물 최대 50% 할인·재난지원금 332억원 투입

정부가 폭염과 가뭄, 고수온으로 양식어류와 가축 폐사 등 피해가 확산하자 가격 변동과 수급 불안에 대비해 농축수산물 수급 안정 대책을 강화한다.



특히 기록적인 폭염으로 바닷물 온도가 치솟아 양식어류 폐사가 늘면서 광어·우럭 등의 조기 출하를 유도하고 최대 50% 할인 지원을 이어간다.

지난 4일 폭염중대경보가 발효된 경기 하남시 덕풍전통시장에서 한 수산물 매대 가판대에 냉기를 유지하기 위해 넣어둔 얼음물병이 담겨 있다. 연합뉴스

농축산물도 폭염 장기화에 따른 생육 부진과 가축 폐사 등에 대비해 농작물 생육 관리와 축산농가 급수 지원을 확대한다.



해양수산부와 농림축산식품부는 13일 '민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스'(TF)에서 이 같은 내용의 폭염·가뭄 대비 농축수산물 가격·수급 안정 방안을 발표했다.



◇ 고수온 피해 확산 우려…조기출하·긴급방류로 수급 관리



해수부에 따르면 지난 10일 기준 전국 35개 해역 가운데 31개 해역에 고수온 특보가 내려졌으며 양식어류 183만마리가 폐사했다.



지난달 부산·울산·경남과 광주·전남 등 지역의 강수량이 지난해보다 64.7% 줄어든 데다 폭염까지 겹치면서 동·남해역 수온이 빠르게 상승한 영향이다.



다만 전체 폐사 물량 가운데 시장에 출하할 수 있는 크기의 광어와 우럭 비중은 약 10%로, 현재까지 수산물 수급과 물가에 미치는 영향은 제한적이라고 해수부는 설명했다.



해수부에 따르면 이달 광어 소매가격은 ㎏당 3만7천950원으로 지난달보다 0.02% 하락했고 우럭은 3만7천430원으로 0.3% 내리는 등 보합세를 유지하고 있다.

서울의 한 대형마트 수산물 판매대 모습. 연합뉴스

현재 출하 가능한 광어·우럭 물량도 지난해와 비슷하거나 많은 수준이지만 고수온 피해가 확산할 경우 가격이 변동할 가능성이 있다고 해수부는 전망했다.



이에 해수부는 광어와 우럭, 전복 등 고수온에 취약한 품종의 조기 출하를 유도해 피해와 수급 영향을 최소화하기로 했다.



수산물 할인 지원에 총 300억원을 투입하고 '대한민국 수산대전-고수온 특별전'을 통해 광어와 우럭, 전복 등을 최대 50% 할인한다. 할인 기간도 기존보다 4주 늘려 오는 23일까지 운영한다.



고수온 특보가 내려진 해역에서는 양식장 사육 밀도를 낮추기 위한 긴급 방류를 확대한다. 올해 방류 규모는 2천380만마리로 지난해(약 1천155만마리)의 두 배 수준으로 늘리고 추가 방류도 검토한다.



피해 어가의 경영 안정을 위한 지원도 강화한다.



피해 수준이 상위 10%에 해당하는 재해가 발생하면 재해보험료 할증을 제외하고 피해 원인이 확인된 뒤 30일 이내에 추정 보험금의 50%를 먼저 지급한다.



올해 재난지원금 예산은 332억원으로 지난해보다 153% 늘렸으며 추석 전 1차 복구비를 지급한다. 넙치와 우럭 등 18개 품목의 복구 단가를 인상하고 김 종자 등 7개 품목을 새로 복구비 지원 대상에 포함한다.

서울 마포구 마포농수산물시장 한 가게에 야채 사진들이 놓여 있다. 해당 가게는 농산물 신선도를 유지하기 위해 상하기 쉬운 품목들을 냉장 시설에 보관하고 있다고 설명했다. 연합뉴스

◇ 농작물 생육 관리 강화…축산농가 1만9천곳 집중 관리



농식품부도 폭염과 가뭄 장기화에 대비해 농축산물 수급 관리에 나선다.



농식품부에 따르면 현재까지 경남과 전남에서 단감 1천125.7㏊, 벼 572.5㏊ 등 농작물에 일소와 생육 저하 등의 피해가 발생했다. 폭염이 지속되면 생육 부진과 품질 저하, 수확량 감소 등 추가 피해가 발생할 우려가 있다.



다만 배추와 무 등 여름 노지채소는 최근 주산지인 강원 평창·강릉·태백 등에 적정 수준의 비가 내리고 기온이 낮아지면서 작황에 별다른 변동은 없는 것으로 농식품부는 파악됐다.



과수도 현재까지 전반적인 생육은 양호하지만 폭염이 이어지면 중·만생종의 성장이 늦어지고 병해충이 확산하는 등 품질이 떨어질 가능성이 있다.



이에 따라 농식품부는 생육관리협의체를 상시 운영해 기상과 생육 상황을 점검하고 약제·영양제 할인 공급에 22억원, 차광도포제 공급에 3억6천만원을 투입한다.



지방자치단체와 농협 등과 협력해 필요시 급수차량과 공용물백을 지원하고 미세살수장치와 햇빛차광막 등 재해예방시설 설치도 지원한다.



축산 분야에서는 지난 7일 기준 폭염으로 돼지 5만4천299마리와 가금류 94만4천234마리가 폐사했다. 돼지와 가금류는 땀샘 발달이 부족해 고온에 취약하다.



피해 규모는 지난해보다 61% 감소했고 전체 사육 마릿수에서 차지하는 비중도 돼지 0.4%, 육계 0.6%, 산란계 0.08%에 그쳐 현재까지 수급에 미치는 영향은 미미한 것으로 농식품부는 보고 있다.



다만 폭염이 지속될 경우 공급량이 변동할 가능성이 있다.



이에 농식품부는 지방자치단체와 농·축협의 방역차량 550대를 활용해 축사 온도를 낮추는 '찾아가는 살수 지원'을 실시하고 취약 농가 1만8천978곳을 발굴해 집중 관리하고 있다.



고온 스트레스 완화제와 열차단도포제, 냉방장비 등 현장 수요 물품 지원도 확대한다.

<연합>

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