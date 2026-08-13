이창호, 27억 펜트하우스 청약 당첨됐는데…“돈 없어 포기”

MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

코미디언 이창호가 서울 고가의 아파트 펜트하우스 청약에 당첨됐지만 자금 부족으로 계약을 포기한 사연을 공개했다.

12일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에는 개그우먼 홍현희, 음악 감독 김문정, 코미디언 이창호, 마술사 유호진이 출연해 이야기를 나눴다.

이날 이창호는 부동산 공부를 하고 있다며 청약에 도전했던 경험을 털어놨다. 그는 “주택 청약에 한 번 도전해 봤다. 펜트하우스가 여의도 근처에 떠서 해봤는데, 그게 당첨됐다”며 “될 줄 몰랐다”고 말했다.

이창호가 청약을 넣은 곳은 여의도·대방·노량진 사이에 들어서는 하이엔드 아파트로, 당첨된 펜트하우스의 분양가는 무려 27억 원에 달했다.

문제는 계약을 위한 자금이었다. 이창호는 “분양 대금을 마련해야 하는데 27억 원이었다”며 “난 돈이 없다”고 솔직하게 말했다.

이어 “대출을 알아봤는데 투기과열지구라서 대출도 안 됐다”며 “내가 돈을 모아놨어도 돈 빌리러 스무 명은 찾아가야 한다. 이런 방법, 저런 방법 다 안 되더라”고 설명했다.

결국 이창호는 당첨된 청약을 포기할 수밖에 없었다. 청약 당첨 후 계약을 포기하면서 향후 재당첨에도 제한이 생기는 것으로 알려졌다.

김구라가 고가 아파트 청약과 관련해 이야기를 이어가자 이창호는 “역시 총알이 있어야 한다”며 자금 확보의 중요성을 깨달았다고 너스레를 떨었다.

이창호는 청약 포기 이후 주식 투자 경험도 공개했다. 그는 “이래서 총알이 있어야 하는구나 해서 주식 공부를 시작했다”며 과거 삼성전자 투자로 수익을 봤던 경험을 언급했다.

하지만 이후 하이닉스와 삼성전자를 높은 가격에 매수하면서 상황이 달라졌다고. 이창호는 “펜트하우스 높이에 샀다. 주식을 고가 매수한 것”이라며 “지금 반지하로 떨어졌다”고 표현해 웃음을 자아냈다.

앞서 방송에서는 최근 고가 아파트 청약 당첨설로 화제를 모은 그룹 아이브 안유진의 이야기도 언급됐다. 이창호는 자신과 달리 실제 자금을 마련할 수 있어야 한다는 취지로 “전 깔끔하게 안 넣었다. 역시 총알이 있어야 한다”고 말해 웃음을 안겼다.

예상치 못한 청약 당첨부터 27억 원이라는 거액의 분양가, 대출의 어려움으로 인한 계약 포기와 주식 투자 실패까지. 이창호는 자신의 재테크 경험을 솔직하게 공개하며 웃음을 선사했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지