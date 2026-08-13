‘낮 최고 34도’ 무더위 다시 기승…곳곳 소나기 [오늘날씨]

목요일인 13일 낮부터 기온이 다시 오르면서 무더위가 이어지겠다. 동해안을 중심으로 비가 내리겠고 곳곳에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

지난 12일 경기 수원시 팔달구 세계문화유산 화성 화홍문 위로 파란 가을하늘이 펼쳐져 있다. 수원=뉴시스

기상청에 따르면 당분간 아침 기온은 평년(최저 21~24도)과 비슷하거나 조금 낮겠다. 낮 기온은 평년(최고 28~32도)과 비슷하겠다.

이날 아침 최저기온은 19~24도, 낮 최고기온은 26~34도로 예상된다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 23도 △인천 23도 △춘천 21도 △강릉 22도 △대전 21도 △대구 23도 △전주 22도 △광주 23도 △부산 24도 △제주 24도다.

낮 최고기온은 △서울 33도 △인천 32도 △춘천 31도 △강릉 27도 △대전 32도 △대구 34도 △전주 32도 △광주 34도 △부산 32도 △제주 31도다.

이날은 전국에 가끔 구름이 많겠으며 강원영동과 경상권해안은 대체로 흐린 날씨를 보이겠다.

전날부터 14일까지 예상 강수량은 △강원동해안·산지 10~50㎜ △(13~14일)울릉도·독도 30~80㎜ △경북동해안·북동산지 10~50㎜ △(13일)부산·울산·경남남해안·경남동부내륙 10~40㎜ △(12~13일)제주도중산간·산지 5㎜ 안팎이다.

소나기에 의한 예상 강수량은 △대전·세종·충남내륙, 충북 5~20㎜ △전남동부내륙, 전북동부 5~20㎜ △경남중·서부내륙, 대구·경북내륙 5~40㎜이다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 교통안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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