트럼프 "호르무즈 완전 장악" 거듭 주장…WSJ "현실은 달라"

도널드 트럼프 미국 대통령은 12일(현지시간) 미국이 호르무즈 해협을 완전히 장악하고 있다며 이 같은 통제권을 계속 유지하겠다고 거듭 주장했다.



트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에서 "미국은 호르무즈 해협을 완전히 장악하고 있다"며 "난 우리가 이것을 계속 유지하리라 생각한다"고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

이어 미국의 대이란 해상 봉쇄가 "모든 이들에게 '강철의 벽'이라 불리고 있으며, 이란은 이에 대해 아무것도 할 수 없다"고 강조했다.



트럼프 대통령은 "이란에는 해군도, 공군도 없다. 남아 있는 병사들은 급여도 받지 못하고 있으며, 이슬람혁명수비대(IRGC)는 궤멸해 도주하고 있다"며 "그들의 지도부는 좋게 말해도 불확실한 상태"라고 주장했다.



또 "그들에게는 돈도 없다. 나라가 망가졌다"며 "그들에게 남은 것이라곤 가짜뉴스와 300%의 인플레이션뿐이며, 상황은 더욱 나빠지고 있다"고 말했다.



트럼프 대통령은 그러면서 "이란은 말만 많고 행동은 없다"며 "더 이상 중동의 불량배가 아니다"라고 적었다.



이 같은 발언은 호르무즈 해협 재개방을 놓고 이란과 중동 중재국 간의 협상이 이어지는 가운데 나온 것으로, 해협의 실질적인 통제권을 주장하는 이란과 계속해서 신경전을 벌이는 것으로 풀이된다.



앞서 중재국들 사이에서는 이란과의 호르무즈 해협 관련 협상이 상당히 진전됐다는 관측이 나왔지만, 미국과 이란은 대외적으로는 강경한 입장을 고수하며 기 싸움을 이어가는 모습이다.



월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령의 '호르무즈 장악' 발언에 대해 "해상의 현실은 다른 이야기를 보여준다"고 지적했다.



WSJ이 인용한 선박 추적 데이터에 따르면 이란전 개시 전 하루 평균 130척 이상이 호르무즈 해협을 통과했지만, 전날에는 14척에 그쳤으며 이 가운데 11척은 이란이 관리하는 항로를 이용했다.

호르무즈 해협. AFP연합뉴스

지난 6월에도 호르무즈 해협의 선박 통행량은 하루 평균 33척, 7월은 하루 26척이었다.



이란은 선박에 대한 제한적인 드론·미사일 공격만으로 해운사와 보험사 등의 불안감을 키워 호르무즈 해협의 선박 운항을 위축시키고 있다고 WSJ은 분석했다



싱크탱크 신미국안보센터의 레이철 짐바 선임연구원은 "이란은 실질적인 물리적 위험이라는 공포 요소를 이용해 어느 정도의 통제력을 유지하고 있다"고 말했다.



특히 선박들이 이란의 공격을 우려해 미 해군이 보호하는 오만 연안 항로 이용을 꺼리고 있다는 점도 주목된다.



선박 추적 업체 켈퍼에 따르면 이달 들어 해협을 지난 선박 중 약 절반이 이란이 관리하는 항로를 선택했다. 나머지 절반은 해협을 통과할 때 위치 신호기를 끄고 항로를 공개하지 않았다. 166건의 해협 통과 사례 중 미군이 지원하는 오만 연안 항로를 이용한 것으로 확인된 건 2건에 불과했다.



해상 위험 대응 기업 마리스크스의 디미트리스 마니아티스 최고경영자(CEO)는 "현재 오만 남부 항로는 신뢰할 수 있게 보호되는 통행로로 간주할 수 없다"고 말했다.

<연합>

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