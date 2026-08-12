김용 “정청래, 李 대통령 끌어내릴 생각만 하는 양두구육 정치인”

더불어민주당 김용 최고위원 후보는 12일 정청래 당대표 후보를 향해 “이재명 대통령 끌어내릴 생각만 한다”며 “집권 여당 대표 자격이 없다”, “양두구육 정치인”이라고 직격탄을 날렸다. 정 후보가 이 대통령의 국정지지도 하락세와 관련, “다시 국민주권의 정신을 되찾아 국민을 믿고 함께해준다면 (국민이) 높은 지지율로 응답할 것”이라고 한 발언의 부적절성을 주장하면서다.

더불어민주당 김용 최고위원 후보. 이제원 선임기자

김 후보는 이날 논평에서 “정 후보가 온갖 화려한 수사로 포장했지만 그 속내와 본질은 ‘대통령이 국민주권의 정신을 잃었기 때문에 지지율이 떨어졌다’는 공개적 비난”이라며 이같이 밝혔다. 김 후보는 “당·청 간의 엇박자를 유발해 국정동력을 약화시킨 진짜 장본인이자 대통령 지지율에 부담을 준 당사자가 바로 정 후보”라며 “‘내 탓이오’라며 성찰해도 부족할 판에 적반하장으로 대통령을 향해 훈계조로 비난을 늘어놓고 있다”고 했다.

김 후보는 “‘이재명정부의 성공’이란 말을 사적 정치의 수단으로 악용하면서 한편으로는 대통령 탓만 하는 무책임함과 오만함부터 돌아보는 것이 당원과 국민에 대한 최소한의 도리일 것”이라고 정 후보에게 경고했다.

김 후보는 최고위원 당선권 마지노선인 5위 자리를 두고 친청(친정청래)계 이성윤 후보와 경쟁 중이다. 호남 및 서울·수도권 순회경선만을 앞두고 김 후보는 당원들의 지지를 최대로 끌어올리는 데 박차를 가하고 있다. 전날엔 해병대 박정훈 준장(전 해병대 수사단장) 변호인단으로 활동했던 김규현 변호사(해병대 1043기) 등 해병대 전역자 2222명이 김 후보 지지를 선언했다.

이들은 “이 대통령의 오랜 동지이자 분신, 대통령의 곁을 지켜온 호위무사이자 이재명정부의 성공을 위해 가장 앞에서 싸울 사람이 김용”이라며 “김 후보의 의리와 책임감이 이재명정부의 성공을 지켜내는 힘이 돼야 한다”고 했다. 아울러 “대통령의 국정철학을 가장 정확하게 이해하고 이를 당과 국민에게 연결해 국정 성공을 뒷받침할 최고위원이 필요하다”며 “김 후보가 그 역할을 할 적임자라고 믿는다”고 했다.

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