서울시 ‘보탬상회 기획전’… 펀딩으로 소상공인 육성

서울시가 서울신용보증재단, 국내 대표 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈(Wadiz)와 손잡고 소상공인 종합 지원에 나선다.



12일 시에 따르면 서울 소상공인을 위한 온라인 ‘보탬상회 기획전’이 다음달 18일까지 개최된다.



이번 사업의 특징은 단순히 온라인 판매채널에 입점시키는 데 그치지 않고, 와디즈 크라우드펀딩을 통해 소비자를 먼저 만나 제품의 시장 반응을 확인하게 된다. 이후 성과가 우수한 소상공인을 서울시 ‘소상공인 온라인 판로개척 지원사업’에 연계해 제품의 시장성 검증부터 국내 판로 확충, 해외 진출까지 단계적으로 이어지는 성장 사다리를 구축하는 것이 목표다.



보탬상회 기획전에는 재단 이용업체 50개사가 참여할 예정이며 그 외에도 기획전에 참여를 희망하는 서울 소재 소기업·소상공인은 와디즈를 통해 온라인 신청이 가능하다. 참여 선정 업체는 기획전 기간 와디즈에서 크라우드펀딩을 진행하며 전용 할인쿠폰, SNS 홍보 등 신규 고객 확보와 판로개척을 위한 지원을 받는다. 참여기업은 다음달 15일까지 와디즈 메이커센터를 통해 상시 모집한다.



김경미 시 소상공인정책과장은 “좋은 제품을 갖고도 시장 진입 기회를 찾기 어려웠던 소상공인이 실제 소비자를 만나 경쟁력을 확인하고 한 단계 더 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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