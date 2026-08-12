동국대 와이즈캠퍼스, 대학혁신지원사업 3년 연속 'A등급' 영예

동국대학교 WISE캠퍼스는 2026년 대학혁신지원사업 성과평가에서 교육혁신 성과 및 자체 성과관리 등 2개 영역 모두 A등급을 받았다고 12일 밝혔다.

A등급 획득에 따라 동국대는 추가 인센티브 사업비를 확보하게 됐다.

동국대학교 WISE캠퍼스 전경. 동국대 제공

대학은 확보한 재원을 활용해 학생 중심 교육 인프라를 고도화하고 미래형 융합 인재 양성을 위한 교육혁신을 더욱 강화할 계획이다.

이번 평가는 학생들의 전공 선택권 확대를 위한 학사제도 개선과 AI 기반 수업 혁신, 학생 학습역량 강화, 체계적인 성과관리 및 환류체계 구축 등의 성과가 종합적으로 반영됐다.

특히 교육혁신 성과 영역에서는 3년 연속 A등급을 기록하며 지속적인 교육혁신 성과를 인정받았다.

WISE캠퍼스는 전공박람회와 진로·직무박람회 등을 운영해 학생들의 전공 탐색과 진로 설계를 지원했다. 또 전과 기준을 완화하고 모듈형 교육과정 의무이수제를 도입하는 등 학생 중심의 학사제도를 개선했다.

전공자율선택제 학생들의 수요를 반영해 입학정원의 100% 범위 내에서 전공을 배정할 수 있는 제도를 운영하는 등 학생들의 전공 선택 자율성도 확대했다.

AI와 에듀테크를 활용한 교육혁신도 강화했다.

AI 원격수업시스템을 활용한 적응학습(Adaptive Learning)을 지속적으로 구현하고 보완했으며, 학습법 콜로키움과 학습법 LXP 등을 운영해 학생들의 학습역량 향상을 지원했다.

지역 특성을 반영한 '경주학' 융합 교양 모듈을 운영하는 등 대학의 지역 연계성을 강화하고 교양교육 체계도 고도화했다.

류완하 동국대학교 WISE캠퍼스 총장은 "앞으로도 학생들의 전공 선택권과 학습 자율성을 강화하고 AI·에듀테크 기반 교육혁신과 체계적인 성과관리를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

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