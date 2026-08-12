노란봉투법이 덮친 네이버… 노조는 통합교섭, 회사는 경총 가입

노란봉투법(개정 노동조합법) 시행 이후 불어닥친 노사 리스크가 국내 최대 IT 기업 네이버에도 불어 닥쳤다. 네이버 노조는 계열사 통합 교섭 추진을 공식화했고, 네이버는 경총 가입을 공식화했다.

12일 IT업계에 따르면 노조는 이달 20일 낮 12시 통합교섭 킥오프(선포식) 행사를 열고 본격적인 행보에 나설 예정이다. 네이버 노조는 올해 8월 기준 28개 법인에 6200명의 조합원을 두고 있다. 이 중 16개 법인에서 단체협약 체결과 교섭을 진행 중이다.

경기도 성남시 네이버 사옥 모습. 연합뉴스

이날 민주노총 화섬식품노조와 더불어민주당 이용우 의원실이 개최한 ‘IT 업종 통합교섭구조 모색을 위한 토론회’에서도 네이버 노조측은 통합교섭의 필요성을 강조했다. 오세윤 화섬식품노조 네이버지회장은 네이버가 계열사 근로조건을 실질적으로 지배하고 있다고 주장했다. 오 위원장에 따르면 네이버는 국내 40여개, 카카오는 국내 90여개가 넘은 자회사 체계로 사업을 운영하고 있다. 그는“인사, 홍보, 회계, 재무 등 핵심 관리 기능은 모두 본사에 집중돼 있어 자회사는 실질적으로 본사의 한 부서에 불과하다”며 “운영비 정산 후 남은 잔여 자금을 근로자 처우 개선이 아닌 네이버의 유상감자를 통해 회수해간 2차 자회사 사례만 보더라도 자금 통제권이 어디 있는지 명확히 보여준다”고 말했다. 이어 “임금교섭 시 네이버의 합의안이 나오기 전까지 자회사들은 사측 안조차 제시하지 못하다가 네이버 합의 직후 동일한 수준으로 타결되는 것이 현실”이라고 말했다.

오 위원장은 “16개 법인에서 연 150회 교섭이 열리고 노사 100여 명이 매년 1000시간 이상을 소모하고 있다”며 “법인별 법무법인 자문료까지 감안하면 굳이 발생하지 않아도 될 비용과 시간이 낭비되고 있다”고 목소리를 높였다.

한편, 노란봉투법 통과 이후 통합교섭 논의를 포함 노사 관계 예측이 어려워지자 네이버는 지난해 8월 경총에 회원사 가입 신청서를 내고 올해 2월 정식 회원사로 등록됐다. 경총은 기업 환경 개선을 업무로 하는 경제단체로 정보통신기술(ICT)의 경우 쿠팡, 넷마블 등이 가입돼 있다. 앞서 네이버는 지난해 한국경제인협회(한경협·FKI)에도 가입한 바 있다.

네이버가 경총과 한경협에 가입한 배경으로는 노조가 본사와 계열사가 참여하는 통합교섭을 요구하며 일부 계열사가 쟁의 절차를 밟고 있는 점 등이 꼽힌다.

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