김승연, 한화 임직원 전원에 보양식 선물

김승연(사진) 한화그룹 회장이 국내 임직원 6만9000여명 전원에게 보양식을 선물한다. 한화그룹은 김 회장이 무더운 여름 일하는 회사 구성원들의 건강을 위해 삼계탕과 갈비탕, 설렁탕으로 구성된 보양식 세트를 각 임직원의 집으로 보낸다고 12일 밝혔다. 약 30억원에 달하는 선물 비용은 김 회장의 사재(私財)로 마련했다.

김 회장은 보양식 선물에 동봉한 편지에서 “끊임없는 도전과 난관 속에서도 묵묵히 각자의 자리에서 최선을 다해준 임직원 여러분의 헌신에 깊은 감사를 드린다”고 격려했다. 이어 “작은 정성이나마 여러분과 가족의 건강에 보탬이 되면 좋겠다”고 했다.

이번 보양식 세트는 임직원의 사기를 중요시하는 김 회장의 지론이 반영된 선물인 것으로 전해졌다. 한화그룹 측은 평소 김 회장이 힘든 격무에도 흔들림 없이 자신의 임무를 수행하는 임직원들에게 깊은 애정을 보여왔다고 설명했다. 특히 임직원의 곁을 지켜주는 가족까지 함께 보살펴야 한다는 신념은 김 회장의 핵심 경영철학이라고도 덧붙였다.

실제로 김 회장은 2004년부터 매년 대학수학능력시험을 앞둔 임직원 자녀들에게 합격 기원 선물과 격려 편지를 보내고 있다. 지난해까지 선물과 편지를 받은 임직원 가족은 총 8만명에 이른다. 또 코로나19 확산 당시에는 감염된 임직원들에게 쾌유를 기원하는 편지와 꽃을 전하기도 했다.

한화그룹 관계자는 “임직원과 그 가족의 건강이 그 무엇보다 중요하다는 게 김 회장의 지론”이라고 말했다.

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