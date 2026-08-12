문종금 한러친선협회 이사장, 포항시 ‘명예자문대사’ 위촉

경북 포항시는 12일 시청 대외협력실에서 한·러 민간외교와 스포츠·문화 교류에 앞장서 온 문종금 한러친선협회 이사장을 ‘포항시 명예자문대사’로 위촉했다고 밝혔다.

이날 위촉식에서는 위촉패를 전달하고, 러시아·CIS 지역과의 국제교류를 비롯해 외국인 환자 유치, 해외 투자·기업 유치 등 포항의 대외협력 분야 발전 방안에 대해 다양한 의견을 나눴다.

포항시는 12일 시청 대외협력실에서 한·러 민간외교와 스포츠·문화 교류에 앞장서 온 문종금(왼쪽) 한러친선협회 이사장을 ‘포항시 명예자문대사’로 위촉한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

문종금 명예자문대사는 국내에 러시아 전통 무술인 ‘삼보(SAMBO)’를 처음 도입하고 (사)한러친선협회 이사장과 세계프로삼보연맹 회장을 역임하는 등 오랜 기간 한·러 간 스포츠·문화 교류를 이끌어온 민간외교 전문가다.

‘포항시 국제화 촉진 및 국제교류 협력에 관한 조례’에 따라 무보수 명예직으로 위촉된 문 명예자문대사는 앞으로 러시아·CIS 지역과의 관계 발전을 비롯해 국제회의 및 행사 유치, 해외 투자·기업 유치 등 포항시의 대외협력 분야에 대한 자문과 지원 역할을 수행하게 된다.

포항시는 그동안 러시아 예카테린부르크, 블라디보스토크 등 주요 도시와 교류를 이어왔으며, CIS 국가 지방정부와 의료관광 협력 방안을 모색하는 등 북방지역과의 교류 기반을 확대해 왔다.

시는 이번 위촉을 계기로 문 명예자문대사가 보유한 러시아·CIS 지역의 전문성과 국제 네트워크를 적극 활용해 기존의 우호·문화 교류를 경제·산업 분야의 실질적인 협력으로 확대할 계획이다.

특히 외국인 환자 유치와 해외 투자·기업 유치, 국제회의 및 행사 유치 등 지역경제와 관광 활성화로 연계해 나갈 방침이다.

박용선 시장은 “문종금 명예자문대사는 한·러 민간교류 현장에서 오랜 경험과 폭넓은 네트워크를 쌓아온 전문가”라며 “민간외교의 강점을 행정과 연결해 포항의 국제교류가 실질적인 투자와 기업 유치, 관광 활성화로 이어질 수 있도록 적극 활용하겠다”고 말했다.

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