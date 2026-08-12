전현희 “與노동존중실천단·금융노조, 청년 고용·창업지원 협약”

더불어민주당 노동존중실천단과 전국금융산업노동조합이 ‘청년고용 확대와 청년 창업 지원을 위한 정책협약’을 체결했다. 노동존중실천단장인 민주당 전현희 의원은 “청년 일자리와 도전을 위해 정치권과 노동계, 금융권이 함께 책임지고 행동하겠다”고 밝혔다.

더불어민주당 전현희 의원. 뉴스1

전 의원은 12일 국회에서 기자회견을 열고 이같은 협약을 발표했다. 전 의원은 “노동시간 단축을 새로운 청년 일자리 창출의 기회로 만들고 청년이 자금 벽에 가로막혀 꿈을 포기하지 않도록 금융권이 청년의 창업과 자립을 적극적으로 뒷받침하자는 약속”이라며 “새로운 아이디어와 열정으로 창업에 도전하고 싶어도 높은 금융의 문턱 앞에서 꿈을 접는 청년들도 많다”고 언급했다. 이어 전 의원은 “금융의 역할도 달라져야 한다”며 “청년이 지금 가진 자산만을 보는 금융을 넘어 청년의 가능성을 보고 미래에 투자하는 금융으로 나아가야 한다”고 밝혔다.

‘청년 창업 특례보증’은 은행권이 신용보증기금과 기술보증기금에 사회공헌 자금을 출연하고, 신용보증기금·기술보증기금은 100%에 가까운 보증을 제공해 시중 은행이 저리 대출로 창년 창업가를 지원하는 방식이다. 이를 통해 담보와 신용, 기술 실적이 부족한 청년도 좋은 아이디어와 사업 의지가 있으면 창업 자금을 더 용이하게 조달하도록 문턱을 낮췄다.

이날 협약을 전 의원은 “정치권과 노동계, 금융권의 협력으로 청년들에게 더 많은 기회를 만드는 새로운 상생모델”이라고 빗댔다. 그는 “노동시간 단축은 청년고용으로, 금융의 지원은 청년의 창업과 자립으로 이어지도록 하겠다”며 “청년이 오늘보다 나은 내일을 꿈꿀 수 있는 나라, 꿈꾸고 도전한 만큼 기회를 얻을 수 있는 대한민국을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 했다. 전 의원은 이재명 대통령이 경기도지사 시절에 추진했던 청년 기본금융과 청년 기본대출도 비슷한 취지로 시작한 정책임도 언급했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지