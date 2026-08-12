삼겹살·채소 담긴 농식품바우처 꾸러미 집앞 배송 ‘전국 확대’

취약계층이 농식품바우처로 농축산물 꾸러미를 구매하면 집으로 배송해주는 사업이 전국으로 확대된다.

농림축산식품부는 농식품바우처 접근성을 제고하기 위해 꾸러미 배송을 7월 말부터 전국 단위로 확대했다고 12일 밝혔다.

농식품바우처는 생계급여 수급 가구 중 임산부, 영유아·아동, 34세 이하 청년이 포함된 가구의 식품 접근성 강화를 위해 채소, 과일, 육류, 흰 우유 등 국산 신선 농축산물을 구매할 수 있는 이용권을 매월 일정 금액 한도로 지원하는 사업이다.

농식품부는 농식품바우처를 통해 삼겹살 등 고기·채소와 멜론·복숭아 등 제철과일로 구성된 농산물 꾸러미를 구매하면 직접 배송해주는 시범사업을 지난해 11월부터 두달간 진행한 결과, 재구매율이 높고 고령자 등 직접 장보기가 어려운 이용자 편의성이 높아졌다고 판단해 꾸러미 배송을 전국 단위로 확대한 것이라고 설명했다.

서준한 농식품부 유통소비정책관은 “사용처 접근성이 열악한 이용자의 편의성 제고를 위해 꾸러미 사업자를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

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