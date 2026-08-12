목요일 동해안 비·충청과 남부내륙 소나기… 낮 최고 26∼34도

목요일인 13일 동풍이 불며 동해안에 비가 오고 예년 대비 덥지 않은 날씨가 이어지겠다.



제15호 태풍 찬홈의 영향으로 동풍이 불며 12일 강원 동해안을 중심으로 비가 내렸다. 찬홈은 이날 오후 3시께 일본 오사카 북북서쪽 약 190㎞ 해상에서 온대저기압으로 약화했다.

강릉에 내리는 비



제주중산간·산지에 13일 오후까지, 경북동해안·북동산지와 강원동해안·산지에 각각 14일 새벽과 오후까지 비가 내리는 곳이 있겠다.



12일 오후 5시 기준 앞으로 더 내릴 비의 양은 울릉도와 독도 30∼80㎜, 강원동해안·강원산지·경북동해안·경북북동산지 10∼50㎜, 부산·울산·경남남해안과 경남동부내륙 10∼40㎜, 제주중산간·산지 5㎜ 안팎 정도일 것으로 예상된다.



13일 오후에서 저녁까지에는 충청내륙과 남부내륙에 소나기가 오기도 하겠다.



중국 상하이 쪽에 상륙한 제13호 태풍 돌핀이 약화한 열대저압부에서 고온다습한 공기가 유입, 대기가 불안정해지면서 소나기 구름대가 발달할 전망이다.



충청과 호남 쪽은 소나기 강수량이 5∼20㎜, 영남 쪽은 5∼40㎜ 정도겠다.

12일 서울 서대문구 한 도로에 현재 기온이 표시되고 있다. 이날 아침에 선선한 날씨가 나타나다가 낮에는 30도를 넘는 무더위가 다시 찾아올 예정이다.



13일 기온은 아침 최저 19∼24도, 낮 최고 26∼34도로, 아침 기온은 예년 이맘때 수준이거나 그보다 약간 낮겠고 낮 기온은 예년 수준이겠다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 23도와 33도, 인천·울산 23도와 32도, 대전 21도와 32도, 광주·대구 23도와 34도, 부산 24도와 32도다.



전남해안과 제주해안, 경남남해안, 동해안에 너울이 강하게 유입되는 상황이 유지되겠다. 달 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 기간이기도 해 해안 저지대에선 침수되지 않도록 대비할 필요가 있다. 서해안과 남해안, 제주해안은 12일에서 13일로 넘어가는 밤 해수면 높이가 특히 높아지면서 폭풍해일특보가 내려질 수 있겠다.



풍랑특보가 내려진 제주해상에 이날 밤, 남해동부안쪽먼바다에 13일 새벽, 동해남부남쪽해상에 13일 오전, 동해중부바깥먼바다와 동해남부북쪽해상에 13일 오후, 동해중부안쪽먼바다와 동해중부앞바다에 13일 밤까지 바람이 시속 35∼60㎞(9∼16㎧)로 거세게 불고 물결이 2∼4ｍ로 높게 일겠다.

<연합>

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