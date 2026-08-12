국가교육위원장 “서·논술형 도입하면 학원 불필요… 독서로 충분”

차정인 국가교육위원장은 대학수학능력시험(수능) 서·논술형 평가 도입 시 사교육 시장 확대 우려에 대해 “시험 기술을 익히기 위해서 학원에 갈 필요가 없게 된다”고 12일 밝혔다.

차 위원장은 이날 국회 교육위원회 업무보고에서 서·논술형 평가가 사교육을 부추길 수 있다는 지적에 대해 “시험의 기술적인 요소는 공교육에서 충분히 다 익혀나갈 수 있다. 학생들은 폭넓게 독서해두는 정도면 충분하다”며 이같이 주장했다.

차정인 국가교육위원장이 12일 국회 교육위원회 전체회의에서 자료제출 요구에 답하고 있다. 연합뉴스

아울러 그는 10년 전 일본의 서·논술형 평가 도입 무산 사례에 대해 “채점의 신뢰성과 공정성 확보 문제가 해결되지 않았던 것으로 안다”며 “현재 한국은 10년 전 일본 상황과 AI 발달 정도와는 완전히 다르다”고 짚었다.

이어 차 위원장은 “특히 수능 같은 대규모 단위의 다수 답안지를 채점할 수 있는 시스템이 확보돼야 하는데, 전문가들은 그것이 가능하다는 분석을 내놓았다”며 “이미 각 시도교육청에서 AI 평가 시스템을 도입해 시범 운영을 하고 있고, 성공적인 결과가 나오는 중”이라고 덧붙였다.

국교위 대학입학제도 특별위원회는 수능 서·논술형 평가 도입과 전 과목 절대평가, 내신 서·논술형 평가 문항 확대 등을 골자로 한 대입 제도 개편안 마련에 착수했다. 오는 10월 시안을 마련한 뒤 국민 수렴을 거쳐 내년 3월 확정하겠단 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지