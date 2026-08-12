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국가교육위원장 “서·논술형 도입하면 학원 불필요… 독서로 충분”

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박아름 기자 beautypark@segye.com

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교육위 업무보고… "수능서도 AI가 채점 가능"

차정인 국가교육위원장은 대학수학능력시험(수능) 서·논술형 평가 도입 시 사교육 시장 확대 우려에 대해 “시험 기술을 익히기 위해서 학원에 갈 필요가 없게 된다”고 12일 밝혔다.

 

차 위원장은 이날 국회 교육위원회 업무보고에서 서·논술형 평가가 사교육을 부추길 수 있다는 지적에 대해 “시험의 기술적인 요소는 공교육에서 충분히 다 익혀나갈 수 있다. 학생들은 폭넓게 독서해두는 정도면 충분하다”며 이같이 주장했다.

 

차정인 국가교육위원장이 12일 국회 교육위원회 전체회의에서 자료제출 요구에 답하고 있다. 연합뉴스
차정인 국가교육위원장이 12일 국회 교육위원회 전체회의에서 자료제출 요구에 답하고 있다. 연합뉴스

 

아울러 그는 10년 전 일본의 서·논술형 평가 도입 무산 사례에 대해 “채점의 신뢰성과 공정성 확보 문제가 해결되지 않았던 것으로 안다”며 “현재 한국은 10년 전 일본 상황과 AI 발달 정도와는 완전히 다르다”고 짚었다.

 

이어 차 위원장은 “특히 수능 같은 대규모 단위의 다수 답안지를 채점할 수 있는 시스템이 확보돼야 하는데, 전문가들은 그것이 가능하다는 분석을 내놓았다”며 “이미 각 시도교육청에서 AI 평가 시스템을 도입해 시범 운영을 하고 있고, 성공적인 결과가 나오는 중”이라고 덧붙였다.

 

국교위 대학입학제도 특별위원회는 수능 서·논술형 평가 도입과 전 과목 절대평가, 내신 서·논술형 평가 문항 확대 등을 골자로 한 대입 제도 개편안 마련에 착수했다. 오는 10월 시안을 마련한 뒤 국민 수렴을 거쳐 내년 3월 확정하겠단 계획이다.


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