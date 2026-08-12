광복절 연휴 제주 관광객 23만명 예상… 2025년보다 3.4%↑

광복절 연휴 기간 제주를 찾는 관광객이 지난해보다 소폭 늘어날 전망이다.

제주도관광협회는 13일부터 17일까지 닷새간 항공과 선박을 이용해 23만2000명이 제주를 찾을 것으로 예상한다고 12일 밝혔다.

제주도관광협회가 발표한 광복절 연휴(8월 13~17일) 제주 방문객 23만2000명 예상 전망을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

이는 지난해 광복절 연휴 기간(2025년 8월 13일∼17일) 22만4342명보다 3.4% 증가한 수치다.

날짜별로 보면 13일 5만명, 14일 4만8000명, 15일 5만1000명, 16일 4만3000명, 17일 4만명 등이다.

국내선 도착 항공편은 총 1113편으로 지난해 1115편보다 0.18%(2편) 감소했다. 반면, 국제선 항공편은 183편으로 지난해 158편보다 15.82%(25편) 증가했다.

항공기 공급 좌석도 국내선은 20만9873석으로 작년 대비 1.46%(3109석) 줄었지만, 국제선은 3만3607석으로 지난해보다 14.02%(4133건) 늘었다.

아울러 연휴 기간 탑승객 1만3900명을 실은 크루즈 총 5편이 입항할 예정이다.

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