국산 ‘풀스택 양자컴’ 3년내 개발… 경수형SMR 2035년 상용화

정부가 ‘미래 먹거리’ 발굴에 나선 배경에는 기존 산업 경쟁력을 강화하는 전략만으로는 미래 성장을 담보하기 어렵다는 위기감이 깔린 것으로 분석된다. 반도체·인공지능(AI) 데이터센터·피지컬 AI 등 ‘3대 메가프로젝트’를 당장의 성장축으로 키우고 AI 이후를 겨냥해 소형모듈원자로(SMR)·핵융합·양자·바이오 등 첨단기술에 미리 씨앗을 뿌리겠다는 것이다. 기술 개발에 머물지 않고 실증·상용화와 민간투자, 공급망 구축까지 묶어 정부가 산업화의 위험을 함께 부담하기로 했다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 '7대 SEED' 보고회에 앞서 양자컴퓨터 모형을 살펴보고 있다. 연합뉴스

과학기술정보통신부는 관계 부처 합동으로 12일 청와대에서 ‘미래 성장동력 7대 SEED 보고회’를 열고 이 같은 추진방안을 발표했다.

◆태권브이 완성할 7개 ‘씨앗’

배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 7대 SEED의 의미를 1976년 등장한 ‘로봇 태권브이’에 빗대 설명했다. 그는 “1976년 태권브이가 가슴 뛰는 미래를 선물했듯 지금 우리에게 치열한 현실을 넘어설 가슴 벅찬 꿈이 필요한 시점”이라고 말했다. 반도체는 태권브이의 두뇌, AI 데이터센터는 심장, 피지컬 AI는 몸통에 해당하지만 이것만으로는 로봇을 온전히 움직일 수 없다는 설명이다. 양자컴퓨터의 ‘초지능’, 뇌와 컴퓨터를 연결하는 뇌·컴퓨터 인터페이스(BCI)의 ‘초연결’, SMR·핵융합 등의 에너지원, 첨단 소재·부품과 우주항공 기술이 더해져야 한다는 것이다. 배 부총리는 “3대 메가프로젝트와 7대 SEED는 따로 또 같이 대체불가 대한민국을 완성시키는 쌍두마차가 될 것”이라고 했다.

“첨단기술 씨앗, 거대한 나무 될 것” 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 ‘미래 성장동력, 7대 SEED 보고회’ 참석에 앞서 소형모듈원자로(SMR) 선박과 양자컴퓨터, 달 궤도선 모형을 관람하고 있다. 이 대통령은 이날 행사에서 “오늘 우리가 뿌린 첨단기술 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라 새로운 메가프로젝트로 자라나게 될 것”이라고 말했다. 청와대사진기자단

정부는 2035년 경수형 SMR 상용화와 한국형 혁신 핵융합로 건설을 추진한다. 양자 분야에서는 2029년 오류정정이 가능한 100큐비트급 국산 양자프로세서를 개발하고 2035년 양자칩 제조 역량 세계 1위를 목표로 한다. 우주·항공은 2030년 달 착륙과 2035년 저궤도 위성통신망 구축, 첨단바이오는 2035년 BCI 상용화가 목표다. 차세대 태양전지인 페로브스카이트와 수전해 기술도 집중 육성한다.

정부가 이번 프로젝트에서 특히 강조하는 것은 연구실에서 나온 기술을 실제 산업으로 연결하는 속도다. 핵융합 분야에서 장기간·고위험 개발을 민간이 홀로 감당하기 어렵다는 지적이 나오자 배 부총리는 “특수목적법인(SPC)을 같이 설립해 리스크와 책임을 같이 지자는 것이 목표”라고 밝혔다. SMR 등에도 같은 방식을 적용해 정부와 기업이 함께 투자하고 사업화를 앞당기겠다는 것이다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 '7대 SEED' 보고회에 앞서 SMR 탑재 컨테이너선 모형을 살펴보고 있다. 연합뉴스

◆“기술만 있으면 모래성”

김정관 산업통상부 장관은 기술 확보만으로 미래 산업을 만들 수 없다는 점을 강조했다. 김 장관은 “핵심 광물, 첨단 소재, 부품, 장비가 뒷받침하지 못한다면 모래 위에 쌓은 성에 불과하다”며 “너무 복잡하고 전문 분야라는 이유로 오랫동안 민간과 과학기술의 이름으로 사실상 방치돼 온 영역에 정책 역량을 다시 재조립할 필요가 있다”고 말했다.

정부는 국가적으로 반드시 필요한 핵심 품목은 국내 생산기반을 확보하고, 국내 생산이 어려운 광물은 복수 공급선과 비축을 늘린다. 핵심광물 재자원화율은 2030년 20%로 높이고, 경쟁력이 부족한 소재·부품·장비에는 향후 5년간 10조원 이상의 R&D를 투입한다. 기술개발 뒤 실증·인증과 구매까지 연결해 ‘세계 최초·최고’ 소부장 기업을 키운다는 구상이다.

현장에서는 정부의 목표를 실현하려면 인력과 실증시설, 규제 개선이 함께 따라와야 한다는 주문이 잇따랐다. 이정익 KAIST 교수는 SMR과 핵융합을 동시에 추진하려면 원자력산업 인력이 현재보다 “적어도 1.5∼2배” 늘어나야 한다고 지적했다. 페로브스카이트 태양전지 분야에서는 R&D보다 파일럿 설비 등 실증 인프라가 부족하다는 지적이, BCI 분야에서는 전임상 시설과 새로운 의료기기에 맞는 인허가 체계가 필요하다는 제언이 나왔다.

“첨단기술 씨앗, 거대한 나무될 것” 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 ‘미래성장동력, 7대 SEED 보고회’에서 모두발언을 하고 있다. 이 대통령은 이 자리에서 “오늘 우리가 뿌린 첨단기술 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라 새로운 메가프로젝트로 자라나게 될 것”이라고 말했다. 청와대사진기자단

배 부총리는 민관 합동 ‘미래개척추진단’을 직접 챙기고 대학 블록펀딩 확대, 출연연의 국가임무 중심 전환, 투자형 R&D 도입을 함께 추진하겠다고 밝혔다.

이재명 대통령은 이날 보고회 마무리 발언에서 “정부의 방침은 명확하다. 미래 첨단산업에서 우리가 다른 나라들보다 앞서가야 한다”며 “추격하는 게 아니라 선도자가 돼야 한다”고 강조했다. 이어 “교육·R&D에 국가의 역량이 이전보다 훨씬 많이 투입돼야 한다”며 “그런 마음의 준비도 돼 있고, 이제는 실제로 그런 역량도 어느 정도는 된다. 현장에 계신 여러분께서 길을 제시하면 정부에서 적극적으로 지원하고 함께하겠다”고 약속했다.

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