李 “AI 다음 먹거리, ‘7대 시드’가 핵심 자산 될 것”

이재명 대통령이 12일 “반도체 산업이 만들어준 절호의 기회를 활용해 인공지능(AI) 시대, 그 다음의 먹거리를 우리가 미리 준비해야 한다”고 강조했다. 소형모듈원전(SMR)과 양자, 우주항공 등 7개 첨단기술 분야를 차세대 성장동력으로 육성해 반도체에 이은 미래 먹거리를 선점하겠다는 구상이다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 '7대 SEED' 보고회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 ‘미래성장동력 7대 시드(SEED) 보고회’에서 “글로벌 기술 경쟁의 파고 앞에서 첨단산업 경쟁력, 그리고 과학 기술력이야말로 경제력이고 안보력이고 국력의 제1 지표”라며 “우리 인류 역사를 되돌아보면 언제나 한발 앞서서 첨단 과학기술에 투자한 국가는 번영을 이뤘고 이를 소홀히 한 국가는 쇠퇴했음을 알 수 있다”고 말했다.

이 대통령은 “최근 주목받고 있는 첨단기술의 공통적인 특징은 기술 교체 주기가 무척 빠르다는 점과 개인과 국가 모두 변화를 놓치면 소외된다는 점”이라면서 “몇 년 뒤 어떤 첨단기술이 새롭게 등장할지, 또 산업 지형이 어떻게 격변할 것인지 예측하기가 매우 어려운 대전환의 시대”라고 했다.

이날 보고회에서는 미래 성장 동력이 될 수 있는 7개 첨단기술 분야인 SMR·핵융합·재생에너지·양자·우주항공·첨단바이오·첨단소재부품 공급망 등이 다뤄졌다.

이 대통령은 “7대 시드 프로젝트는 우리 경제의 차세대 성장 엔진인 동시에 국가의 핵심 전략 자산이 될 것이고 대한민국의 대도약을 이끌어낼 혁신의 원동력이 될 것”이라며 “오늘 우리가 뿌린 첨단기술 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라나 새로운 메가프로젝트로 자라나게 될 것으로 믿는다”고 했다. 이어 “전 세계가 우리 대한민국의 새로운 도전을 지켜보고 있다는 마음가짐으로 총력을 다해주길 당부드린다”면서 “우리 대한민국이 반도체 강국을 넘어 첨단 과학기술 강국이자 인재 강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다해달라”고 주문했다.

이 대통령은 정부의 역할도 강조했다. 그는 “우리 대한민국의 저력은 세계 최고 수준의 제조 역량과 기술력만이 아니다. 뜨거운 열정으로 가득 찬 과학기술인들, 또 어떤 위기도 기회로 바꿔내는 우리 국민들의 위대한 역량이야말로 대체불가 대한민국의 핵심 동력”이라면서 “우리 혁신 기업들과 혁신 과학기술인들이 자유롭게 시장을 개척하고 담대하게 도전할 수 있도록 정부가 확실하게 뒷받침하겠다”고 약속했다.

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