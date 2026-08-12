취업자 10만명 늘었다지만… 일하는 청년 19만명 줄었다

7월 청년층(15∼29세)의 취업자 수가 20만명 가까이 줄며 45개월 연속 감소세가 지속됐다. 반도체 산업의 전례 없는 호황에도 제조업의 고용 부진이 이어지면서 청년층의 실업률은 코로나19 사태 이후 가장 큰 폭으로 뛰었다. 전체 취업자 증가폭은 가까스로 10만명을 넘어서며 넉 달 만에 두 자릿수를 회복했지만, 고용률은 넉 달 연속 하락세를 이어갔다.

서울시내 한 대학교 일자리플러스센터 채용 관련 게시판. 연합뉴스

국가데이터처가 12일 발표한 ‘7월 고용동향’에 따르면 지난달 15세 이상 취업자는 2913만6000명으로 전년 동월 대비 10만8000명(0.4%) 증가했다. 지난 4월부터 한 자릿수에 그친 취업자 증가폭이 넉 달 만에 두 자릿수로 회복한 것이다. 그러나 15세 이상 고용률은 63.3%로 전년 대비 0.1%포인트 하락하며 넉 달 연속 하락세를 이어갔다. 지난달 취업자 증가폭(10만8000명)이 15세 이상 인구의 증가폭(25만7000명)을 따라잡지 못하며 고용률이 뒷걸음한 것이다.



특히 청년층의 취업자수는 334만1000명으로 전년 대비 19만1000명(-5.3%) 감소했다. 2022년 11월 이후 45개월 연속 감소세다. 청년층의 취업자 감소폭은 전체 취업자 증가폭(10만8000명)을 크게 상회했다. 청년층 고용률은 44.2%로 전년 대비 1.6%포인트 하락하며 27개월 연속 감소 흐름을 이어갔다.



청년층의 실업률은 6.8%로 전년 대비 1.3%포인트 급등했는데, 코로나19 사태가 한창이던 2021년 1월(1.8%포인트) 이후 가장 큰 폭으로 뛰었다. 비경제활동인구로 분류되는 ‘쉬었음’ 인구가 청년층에서 6만9000명(15.8%) 감소했는데, 이들이 취업시장에 진입하며 경제활동인구상의 ‘실업자’로 분류됐다는 것이 데이터처의 분석이다.



청년층에서 취업에 어려움을 겪는 실업자와 쉬었음 인구, 취업준비생을 모두 더한 인구는 지난달 기준 101만2000명으로 전년 대비 5만3000명 줄었다.



청년 고용에 영향이 큰 제조업(6만8000명·-1.6%)과 건설업(5만7000명·-3.0%)이 2년 넘게 감소 흐름을 지속하면서, 청년층의 고용 상황이 나아지기 힘든 여건이다.



재정경제부는 청년 고용을 개선하기 위해 관계부처가 합동으로 준비 중인 ‘청년일자리 회복방안’을 조간만 발표할 예정이다.

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