오쿠다 前 토요타 사장 별세

일본 토요타자동차를 세계적 기업으로 성장시킨 오쿠다 히로시 전 토요타 사장이 지난 8일 노환으로 별세했다. 향년 94세.

니혼게이자이신문 등에 따르면 고인은 1932년 미에현에서 태어나 1955년 대졸 신입사원으로 토요타자동차판매(현 토요타자동차)에 입사했다. 1995년 도요타 다쓰로 사장이 갑자기 병으로 쓰러지자 그 뒤를 이었다. 1982년 토요타자동차판매와 토요타자동차공업이 합병해 현재의 토요타가 된 뒤 창업가 가문 출신이 아닌 인물이 사장이 된 것은 처음이었다.

국내 판매 점유율 하락과 해외 진출 부진에 직면한 시기에 취임한 그는 “아무것도 바꾸지 않는 것이 가장 나쁘다”며 ‘과감한 도전’을 독려했다. 일본 내 생산·수출 체제를 해외 현지 생산·판매 체제로 전환했고, 세계 최초의 양산형 하이브리드 차량 ‘프리우스’를 계획보다 1년 앞당겨 1997년 출시했다. 일본 내에서는 젊은 층을 겨냥한 소형차 ‘비츠’를 히트시켰다.

1999년 회장으로 취임한 그는 ‘타도 토요타’라는 구호를 내걸며 끊임없는 쇄신을 강조했다. 고인이 회장직에서 물러난 2006년 매출은 사장 취임 초기인 1996년 대비 약 2배, 세계 판매량은 1995년 대비 1.7배로 늘었다.

2002년에는 게이단렌(일본 경제단체연합회) 초대 회장을 지냈다.

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