U-17 여자배구 ‘5전 5승’

한국 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그에서 5전 전승을 거둬 조 1위로 16강 진출에 성공했다.

이승여 감독이 이끄는 U-17 대표팀은 12일(이하 한국시간) 칠레 로스 안데스에서 열린 대회 조별리그 D조 5차전에서 알제리를 세트 스코어 3-0(25-10 25-17 25-18) 셧아웃 승리를 거뒀다.

기쁨의 빵야빵야 한국 17세 이하 여자배구 대표팀의 장수인(왼쪽)과 최민주가 12일(한국시간) 칠레 로스 안데스에서 열린 알제리와의 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그 D조 5차전에서 ‘빵야 빵야 세리머니’를 하고 있다. 국제배구연맹 제공

지난해 U-16 아시아선수권대회 정상에 오르며 사상 처음으로 U-17 세계선수권 출전권을 따낸 한국은 4강 진출을 목표로 하고 있다. 조별리그에서 푸에르토리코와 대만, 세계 최강 중 하나로 꼽히는 이탈리아에 도미니카공화국까지 꺾으며 일찌감치 16강 진출을 조기에 확정지었던 한국은 알제리마저 무난하게 잡아내며 승점 15로 조 1위를 거머쥐었다. 한국은 13일 오전 9시 B조 4위인 필리핀과 16강전을 치른다.

두세 수 아래 전력인 알제리를 맞아 한국은 압도적인 경기력을 선보였다. 1세트 시작 후 알제리의 불안한 수비를 틈타 8연속 득점에 성공하며 크게 앞서갔다. 1세트를 25-10으로 크게 승리한 한국은 2세트부터는 주포인 ‘리틀 김연경’ 손서연(선명여고)에게 휴식을 주는 등 주전 선수들의 체력 안배에 나서기도 했다. 대표팀은 2세트에서 8-9로 뒤지다가 5연속 득점하며 경기를 뒤집었고, 이후 리드를 놓치지 않았다. 3세트에서는 15-15에서 장수인(경남여고)의 블로킹과 상대 공격 범실, 문티아라(경남여고)의 오픈 공격 등으로 4연속 득점하면서 승기를 잡았고, 한국은 24-18 매치 포인트에서 어민서(한봄고)의 득점으로 셧아웃 승리를 매조지했다.

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