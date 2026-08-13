한화, 동남권 ‘AI·우주항공’ 생태계 키운다

한화가 동남권 인공지능(AI)·우주항공 산업 생태계 구축을 위해 지역 거점 국립대와 손잡고 인재 양성에 나선다.



한화에어로스페이스와 한화오션, 한화엔진은 12일 경남 창원시 한화에어로스페이스 3사업장 R&D센터에서 경상국립대, 부산대, 국립창원대와 ‘동남권 지역인재 양성 협약’을 체결했다고 밝혔다.



이번 협약은 김동관 한화그룹 수석부회장이 지난달 경남 진주에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 밝힌 55조원 규모의 영남권 AI·우주항공 투자 계획에 따른 후속 조치다. 한화는 지역 인재 양성과 협력업체 기술력 제고, 스타트업·연구기관과의 동반성장을 축으로 동남권 산업 생태계를 조성한다는 구상이다.



한화는 우선 부산대에 계약학과인 ‘첨단기계시스템공학과’(가칭)를 신설하고 연구개발(R&D) 협력을 확대한다. 경상국립대와 국립창원대에는 계약정원제 석사과정을 운영해 AI 분야 인재를 집중 육성한다. 선발된 학생들은 재학 중 학자금과 생활보조금을 지원받고 한화 계열사에서 인턴으로 근무할 기회를 얻는다. 졸업 후에는 별도 절차를 거쳐 한화에어로스페이스와 한화오션, 한화엔진 등에 입사할 수 있다.

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