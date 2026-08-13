대한민국 대표하는 ‘메가 캐리어’ 첫걸음

대한항공과 아시아나항공 합병이 최종 결의됐다.



대한항공은 12일 서울 중구 대한항공 서소문 빌딩에서 정기 이사회를 열고 합병 승인 안건을 결의했다. 이번 합병은 상법상 소규모 합병 요건을 충족해 이사회 결의로 주주총회 결의를 갈음했다.

대한항공 여객기가 이륙하는 모습. 연합뉴스

아시아나항공도 같은날 서울 강서구 아시아나항공 본사에서 임시 주주총회를 개최하고 ‘합병계약 체결 승인의 건’을 원안대로 가결했다. 참석률은 81.9%, 찬성률은 99.3%였다.



대한항공과 아시아나항공은 지난 5월 합병 계약을 체결했다. 양사는 채권자 보호 등 남은 절차를 완료하고 오는 12월17일 합병 등기를 할 예정이다.



송보영 아시아나항공 대표는 “2020년 11월부터 시작돼 5년 넘게 이어온 기나긴 여정이었다”며 “아시아나항공은 대한항공과의 기업결합 과정을 성공적으로 마무리하고 통합 대한항공으로 새롭게 거듭나게 된다”고 말했다. 이어 “이는 메가 캐리어(초대형 항공사)로서 대한민국 항공 산업의 새로운 역사를 써 내려 가는 첫걸음이 될 것”이라고 강조했다.



대한항공은 그동안 아시아나항공 인수 후 통합(PMI) 절차를 진행해 왔다. 국토교통부 심사를 거쳐 지난 6월25일 대한항공과 아시아나항공 합병을 조건부로 인가받았고, 금융당국에 제출한 증권신고서(합병)도 지난달 24일자로 효력이 발생했다. 통합 항공사 출범일에 맞춰 항공기를 운항할 수 있도록 통합사 운항증명(AOC) 및 해외 항공당국 운항 인허가 취득을 위한 절차도 밟고 있다.



양사의 합병 결의가 완료됨에 따라 통합 막바지 작업에도 속도가 붙을 전망이다. 양사는 ‘원 팀’이 되기 위한 협업 체계를 한층 강화할 계획으로, 시스템 통합과 조직문화 융합에 집중하고 있다.



대한항공은 아시아나항공 여객·화물 담당 직원을 대상으로 통합 항공사 출범에 대비한 직무 교육을 하고 있으며, 운항과 객실 부문에서도 통합 이후 업무 수행에 필요한 교육 및 훈련을 진행 중이다. 대한항공 관계자는 “통합 항공사 출범까지 남은 4개월 동안 제반 절차를 차질 없이 완료하도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

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