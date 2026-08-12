국민체육진흥공단, 직원이 직접 뛴 적극행정…우수 사례 11건 선정

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 직원들의 직접 참여를 바탕으로 불필요한 규제를 개선하고 행정 혁신을 이끌 적극행정 우수 사례 11건을 선정했다.

서울올림픽국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 12일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 ‘2026년 제1차 적극행정 혁신위원회’를 개최하고 적극행정 관련 주요 제도 추진 계획을 점검하는 한편 각 부서에서 발굴한 우수 사례를 평가했다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 12일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 ‘2026년 제1차 적극행정 혁신위원회’를 개최하고 적극행정 관련 주요 제도 추진 계획을 점검하는 한편 각 부서에서 발굴한 우수 사례를 평가했다.

이번 혁신위원회에서는 ‘스포츠 수출기업 물류비 지원 및 글로벌 이슈 컨설팅 도입’, ‘장애인 스포츠 강좌 이용권 누리집 인공지능(AI) 수어 번역 서비스 도입’ 등을 포함해 총 11건이 적극행정 우수 사례로 선정됐다.

서울올림픽국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 12일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 ‘2026년 제1차 적극행정 혁신위원회’를 개최하고 적극행정 관련 주요 제도 추진 계획을 점검하는 한편 각 부서에서 발굴한 우수 사례를 평가했다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단은 올해부터 적극행정 제도 수립 단계부터 실행 계획 마련까지 직원들이 직접 참여하는 ‘적극행정 크루(Crew)’를 운영하는 등 현장 직원들의 참여와 체감도를 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 직원들이 직접 개선 과제를 발굴하고 실행 과정에 참여하도록 해 형식적인 제도 운영을 넘어 실질적인 행정 변화로 이어지도록 한다는 취지다.

이날 회의를 주재한 하형주 이사장은 “적극행정이 일상적인 조직문화로 뿌리내리기 위해서는 직원들의 공감과 주도적인 참여가 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 직원 참여형 제도를 지속적으로 추진해 실질적인 행정 혁신을 이뤄낼 것”이라고 말했다.

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