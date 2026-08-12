“롯데 잠실, 런웨이장으로”…롯데백화점, 서울시와 ‘서울패션위크’ 협업

롯데백화점이 K패션의 새로운 도약을 위해 서울시와 손잡고 업계 최초로 ‘2027 S·S 서울패션위크‘ 행사를 선보인다고 12일 밝혔다.

서울패션위크는 서울시가 주최·주관하는 글로벌 패션 행사로, 연 2회 국내 디자이너와 브랜드의 SS·FW 컬렉션을 선보인다. 올해로 26년차를 맞은 서울패션위크는 국내 브랜드와 해외 바이어·미디어를 연결하며, K패션의 글로벌 경쟁력 강화와 해외 판로 확대를 지원하는 대표 패션 플랫폼이다.

잠실 롯데월드몰 및 월드파크 잔디광장 전경. 롯데백화점 제공

DDP(동대문디자인플라자)에서 열려온 이 행사는 올해 처음으로 롯데타운 잠실의 초대형 야외 공간인 월드파크 잔디광장으로도 무대를 넓힌다. 이번 협업은 서울패션위크의 핵심 무대인 DDP에 롯데월드타워라는 새로운 랜드마크를 더해, K패션이 펼쳐지는 무대를 확장하고 시민과의 접점을 넓힌다는 데 의미가 있다.

롯데백화점은 다음 달 3일부터 6일까지 데타운 잠실 일대에서 2027 S·S 서울패션위크 패션쇼를 비롯해 다채로운 K콘텐츠를 한자리에 선보인다.

먼저 K패션 브랜드들의 2027년 S·S 컬렉션을 만나볼 수 있는 패션쇼 런웨이가 잠실 롯데타운의 초대형 야외 무대인 월드파크 잔디광장에서 펼쳐진다. 3일 글로벌 무대에서 활동 중인 대표 K브랜드 ‘김해김(KIMHĒKIM)’에서 브랜드 창립 10주년 컬렉션을 공개하며 포문을 연다.

4일에는 ‘그리디어스’가, 5일에는 던스트 패션쇼를 비롯해 제너럴아이디어, EBM, 마하그리드가 함께 참여하는 브랜드 연합 런웨이도 진행한다.

아울러, K패션의 판로를 넓혀줄 다채로운 콘텐츠도 함께 마련했다. 잠실 에비뉴엘 3층에서는 다음 달 2~20일까지 ‘김해김’의 10주년 아카이빙 상품을 만나볼 수 있는 팝업스토어를 동시 운영한다. 롯데백화점 잠실점 2층 K패션 전문관 키네틱그라운드에서도 ’드파운드’ 등의 K패션 팝업스토어를 진행할 예정이다. 이와 함께 K패션 관계자와 롯데백화점 바이어들이 직접 소통할 수 있는 만남의 장도 마련해, 브랜드들에게 실질적인 판로 확장의 기회를 제공한다는 계획이다.

K팝 아티스트의 패션 콘텐츠와 글로벌 브랜드도 참여해 힘을 보탠다. 다음 달 4~6일까지 3월드파크 잔디광장에는 K팝 그룹 NCT의 데뷔 10주년을 기념한 전시과 함께 글로벌 스포츠 브랜드 ‘아디다스’의 체험형 전시가 운영된다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “이번 협업은 단순한 판로 확대를 넘어, K패션의 브랜드 경쟁력을 높이고 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 확장하는 전략적 협업이라는 점에서 의미가 있다”며 “롯데백화점은 국내 최고의 유통 플랫폼으로서 서울패션위크의 성공적인 개최를 지원하는 한편, 고객들이 다양한 방식으로 K브랜드를 경험할 수 있는 기회를 확대해 한국 패션의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지