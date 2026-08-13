천안, 장애인 배려 ‘희망주유소’ 52곳 운영

충남 천안시가 셀프주유소 확산으로 장애인이 겪는 생활 속 불편을 해소하기 위해 ‘희망주유소’ 52곳을 운영한다. 희망주유소는 장애인이 차량에서 내리지 않고 정보무늬(QR)코드로 현장 직원의 도움을 받을 수 있도록 한 서비스로 장애인의 이동권을 넘어 일상생활에 필요한 에너지 접근권까지 보장하는 생활밀착형 행정으로 평가된다.



천안시는 QR코드 기반 희망주유소 셀프주유 지원서비스를 본격 추진한다고 12일 밝혔다. 희망주유소는 주유기에 부착된 QR코드를 스마트폰으로 촬영하면 현장 직원과 전화로 연결돼 차량에서 내리지 않고 주유 지원을 받을 수 있다.



이번 사업은 셀프주유소 확산으로 장애인의 생활 속 불편이 커진 데 따른 대응이다. 천안지역 주유소 115곳 가운데 72%가 셀프주유소로 전환되면서 주유기와 결제 단말기 조작에 어려움을 겪는 장애인들의 불편도 커졌다.



천안시는 수요조사와 참여 독려를 통해 52곳의 민간 협력주유소를 확보했다. 장애인이 별도의 시설이나 전문 장비를 찾아가지 않고 평소 이용하는 주유소에서 도움을 받을 수 있다는 점에서 생활권 중심의 장애인 정책으로 의미가 있다.

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