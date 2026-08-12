확 달라진 날씨…대구·경북 대부분 일 최고기온 30도 이하

12일 대구·경북에 동풍이 불고 먹구름이 끼면서 대부분 지역의 일 최고기온이 30도 이하로 떨어졌다.



동해안을 중심으로 비 소식이 예고됐지만 가장 많은 강수량이 기록된 곳은 울릉도로 누적 1.5㎜에 그쳤다.



대구와 경북 내륙을 중심으로 한 가뭄 현상은 해소되지 않고 있다.

가뭄이 이어진 12일 경북 청도군 운문면 신원리 한 계곡에서 농민이 고여있는 물에 양수기를 설치하고 있다.



대구기상청에 따르면 이날 오후 4시 기준 최고기온이 30도를 넘긴 곳은 안동 하회리(30.7도), 대구 달성군(30.6도), 고령(30.5도), 예천 지보면(30.2도) 등 4곳에 불과했다.



대표 관측지점 최고기온을 보면 구미 29.7도, 예천 29.6도, 의성 29.4도, 김천 29.3도, 칠곡 29도, 상주 28.7도, 안동 28.6도, 경산 28.4도, 대구 27.9도 등이었다.



동풍의 영향을 더 많이 받는 경북동해안 지역 최고기온은 상대적으로 더 낮았다. 대표 관측지점 최고기온은 경주 27.5도, 포항 26.8도, 영덕 27.3도, 울진 26.4도 등이었다.



대구기상청은 이날부터 오는 14일까지 경북동해안과 경북북동산지에 20∼60㎜의 비가 내릴 것으로 예보했다.



13∼14일 울릉도·독도에는 30∼80㎜의 비가, 13일 대구와 경북 내륙에는 5∼40㎜의 소나기가 각각 내릴 전망이다.



14일에는 대구와 경북 전역에 5∼40㎜의 소나기가 예정됐으며 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.



기상청 관계자는 "저기압에 의해 동풍이 불어오면서 습한 영향으로 구름이 많이 끼면서 기온이 낮아졌다"며 "현재 예보된 강수 시기나 강수량은 변동될 가능성이 있으니 앞으로 발표될 기상 예보를 살펴봐야 한다"고 강조했다.



연이은 비 소식에도 강수량이 많지 않아 가뭄 해소엔 역부족일 것으로 예상된다.



국가가뭄정보포털에 따르면 용수댐인 운문댐과 영천댐은 각각 가뭄 '심각', '주의' 단계에서 벗어나지 못하고 있다.



다목적댐인 안동댐과 임하댐도 가뭄 '주의' 단계다.



댐 뿐만 아니라 저수지도 말라가긴 마찬가지다.



대구 북구 도남저수지의 저수율은 지난 3일부터 0% 수준을 보인다.



도남저수지는 인근 농가 50여곳에 농업용수를 공급하는 역할을 한다.



북구는 상황이 급해지자 살수차를 동원해 하루 60t의 농업용수를 관로에 직접 공급하고 있다.



대구 저수지 40곳 가운데 가뭄 '심각' 단계인 저수지는 총 9곳에 이르는 것으로 파악됐다.

<연합>

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