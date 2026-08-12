새만금 ‘헴프산업 클러스터’ 조성 본격화…기업 7곳과 맞손

전북도와 새만금개발청이 헴프 관련 기업 7곳과 손잡고 새만금 헴프산업 클러스터 조성과 기업 투자 활성화에 본격 나선다.

전북도는 12일 도청에서 새만금개발청, 한국프라임제약, 한미양행, 프랜비스, 쉘파스페이스, 퓨처그린, 홉스바이오사이언스, 에이브기어 등 7개 기업과 ‘새만금 헴프산업 클러스터’의 성공적인 조성을 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 새만금 헴프산업 클러스터 조성 사업의 원활한 추진을 위해 관계 기관과 기업 간 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

12일 전북도청에서 열린 ‘새만금 헴프산업 클러스터’ 조성을 위한 업무협약식에서 이원택 전북도지사(가운데)와 남영우 새만금개발청 차장(왼쪽 네 번째)를 비롯해 한국프라임제약, 한미양행, 프랜비스, 쉘파스페이스, 퓨처그린, 홉스바이오사이언스, 에이브기어 7개 기업 대표 등이 협약서를 들어 보이고 있다. 전북도 제공

협약에 따라 참여 기관들은 헴프 재배와 기술개발·연구, 인력 양성, 우수 의약품 제조·품질관리 기준(GMP) 시설 구축, 수출시장 개척 등 헴프산업 전반에서 협력하기로 했다.

전북도는 정책·행정 지원과 기반 시설 구축, 인력 양성 등에 협력하고 새만금개발청은 새만금지역 헴프 관련 기업의 인허가 등 행정 절차를 지원하고 산업 육성을 뒷받침한다. 참여 기업들은 재배·가공·제품화 등 산업 전 주기에 대한 실증과 관련 시설 구축, 세계시장 진출 등에 나선다.

헴프(Hemp)는 환각 성분인 THC(테트라히드로칸나비놀) 함량이 매우 낮은 산업용 대마로 식품·화장품·의약품 등 다양한 분야에 활용할 수 있는 고부가가치 산업 소재다. 세계 헴프 시장은 2030년 106조원 규모로 전망된다.

새만금청과 전북도는 헴프산업을 미래 고부가가치 산업으로 육성하기 위해 새만금지역에서 헴프 재배부터 연구개발, 소재·제품 생산, 안전관리까지 전 과정을 연구·실증할 수 있는 산업 생태계를 구축할 계획이다.

또 헴프산업의 성장세에 선제적으로 대응하기 위해 2035년까지 새만금 농생명용지 4공구(53㏊)에 총사업비 3875억원을 들여 클러스터를 조성할 계획이다. 재배부터 안전관리, 연구개발, 소재·제품 생산까지 아우르는 전주기 산업생태계를 구축해 새만금을 대한민국 헴프산업의 핵심 거점으로 육성할 방침이다.

이원택 전북도지사는 “이번 협약은 관계기관과 기업이 뜻을 모아 클러스터 조성을 위한 협력을 한층 구체화하는 계기가 될 것”이라며 “헴프특별법 제정과 규제 개선, 산업 기반 구축을 차질 없이 추진해 새만금을 대한민국 헴프산업 중심지로 만들 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지