‘제주 4·3 비극’ 다랑쉬굴 국가유산 된다

제주 4·3 사건 당시 주민들이 토벌을 피해 숨어 지내다 집단 희생된 ‘다랑쉬굴’이 국가등록문화유산이 된다. 1992년 굴 안에서 희생자 11명의 유해가 발견되며 4·3 진상 규명 운동이 전국적 관심을 끄는 계기가 된 곳이다.



국가유산청은 ‘제주 4·3 다랑쉬굴 은신처와 학살터’와 ‘칠곡 장석영 가옥 만서정’을 국가등록문화유산으로 등록할 계획이라고 12일 밝혔다.



제주 다랑쉬굴은 4·3 사건 당시 종달리와 하도리 주민들이 토벌을 피해 숨어 지내던 장소다. 1948년 10월17일 해안선에서 5㎞ 이상 떨어진 지역에 있는 주민을 총살하겠다는 내용의 포고령이 내려지는 등 강경 진압이 이어지면서 주민들은 중산간 지역의 굴과 숲 등에 몸을 숨겨야 했다. 1992년 현장 조사 과정에서 아이 1명과 여성 3명을 포함한 11명의 유해가 발견됐고, 좁은 굴 안에서 생활했던 흔적도 함께 확인됐다. 특히 유해 발견은 그동안 제대로 알려지지 않았던 제주 4·3의 민간인 희생 실상을 사회적으로 환기하고 진상 규명 운동이 확산하는 데 중요한 계기가 됐다.



국가유산청은 “당시 피난처의 원형이 잘 보존돼 있으며 제주 4·3 사건의 생생한 역사 현장으로서 학술적 가치가 충분하다”고 설명했다.



함께 국가등록문화유산 등록이 예고된 ‘칠곡 장석영 가옥 만서정’은 유학자이자 독립운동가인 장석영(1851∼1926)의 흔적이 남아 있는 공간이다. 장석영은 1919년 3·1운동 이후 프랑스 파리에서 열린 강화회의에 독립청원서를 보내 한·일 강제병합의 부당함을 국제사회에 알린 ‘파리장서운동’의 핵심 인물이다. 그는 독립청원서 초안을 작성했으며 이후 일제에 체포돼 옥고를 치른 뒤에도 항일운동을 이어갔다.



국가유산청은 만서정에 남은 각종 기록과 공간이 독립운동사를 보여주는 귀중한 사료로서 가치가 있다고 판단했다. 국가유산청은 앞으로 30일간 예고 기간을 거쳐 각계 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 통해 두 곳의 국가등록문화유산 등록 여부를 최종 확정할 예정이다.

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