日기준금리 연내 2차례 인상 전망도…"1.75%까지 오른다"

일본은행이 내달 금융정책결정회의에서 기준금리인 정책금리를 0.25%포인트 추가 인상할 것이라는 전망이 강해지는 가운데 일본 금융 시장에서 기준금리 인상이 연내 2차례 이뤄질 것이라는 예상도 나오고 있다.



니혼게이자이신문(닛케이)은 12일 일본 금리스와프(OIS) 시장에서 일본은행이 9월 기준금리를 인상할 것이라고 보는 전망 확률이 약 80%에 달했고 연내 2회 금리 인상론에도 힘이 실리기 시작했다고 보도했다.

일본은행이 9월 기준금리를 인상할 것이라는 전망이 우세해지고 있다. 연합뉴스

이날 오전 기준 OIS 시장에서 9월 기준금리 인상 전망은 79%로 일본 휴일이었던 전날을 빼고 2영업일 전인 지난 10일 66%에서 크게 뛰었다.



일본은행이 12월까지 0.50%포인트 기준금리를 인상할 것이라고 보는 전망은 76%로 2영업일 전 72%에서 4%포인트 상승했다.



닛케이는 일본 기준금리가 도달할 것으로 예상되는 최종 금리 전망치도 기존 1.50%에서 1.75%로 상승하고 있다고 전했다.



일본 금융 시장에서는 일본은행이 반년마다 0.25%포인트씩 기준금리를 올려 1.5%까지 끌어올린 뒤 인상을 종료할 것이라는 예상이 제기됐었다.



일본 재무 당국과 엔화 매입을 통한 환율 개입에 공동으로 나선 미국 정부가 일본은행의 9월 기준금리 인상을 환율 개입의 전제 조건으로 삼았다는 보도가 나오는 등 미국이 일본의 금리 인상을 압박하는 것으로 관측된다.



이에 일본 금융 시장에서는 확장 재정과 저금리 정책을 추진하는 다카이치 사나에 정권도 기준금리 인상을 더는 막을 수 없다는 인식이 퍼지고 있다.



마쓰오 요스케 미즈호 증권 시니어 마켓 이코노미스트는 닛케이에 "과도한 인상 속도가 아니라면 정권 측의 압력에 의해 일본은행의 금리 인상 의향이 저해되는 상황은 상정하기 어려워졌다"고 해설했다.



최종 금리 전망치를 1.50%에서 1.75%로 올린 바클레이즈 증권 바바 나오히코 수석 이코노미스트는 "반년에 1번 정도 금리 인상에 나서던 일본은행으로서는 이례적인 속도인 3개월에 1번 정도로 인상이 이뤄질 것"이라고 전망했다.



금리 인상 관측이 우세해짐에 따라 일본 채권시장에서 정책금리의 영향을 받기 쉬운 중기채권 수익률이 크게 오르고 있다.



이날 2년물 국채 금리는 전 영업일 대비 0.035%포인트 높은 1.645%로 상승하며 1995년 5월 이후 가장 높았고 5년물 금리는 2.120%로 역대 최고치를 경신했다.

<연합>

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