'갈비사자' 바람이, 청주동물원에서 폐사

청주동물원에서 지내며 시민들의 사랑을 받아온 수사자 '바람이'가 12일 세상을 떠났다.
청주시는 이날 오전 8시께 청주동물원에서 바람이가 숨진 것을 확인했다고 밝혔다.
정확한 사인은 현재 분석 중이다.
사자의 평균 수명은 10∼15년인 것을 고려해볼 때 22살인 바람이는 노환으로 인한 자연사 가능성이 크다.
바람이는 2004년 서울어린이대공원에서 태어나 2016년 경남 김해의 한 동물원으로 옮겨졌다.
비좁은 실내 공간에서 오랜 기간 홀로 생활하며 늑골이 드러날 정도로 비쩍 마른 모습이 알려지며 '갈비사자'로 불렸다.
청주동물원은 바람이의 안타까운 사연을 접한 뒤 소유주와 협의를 거쳐 2023년 7월 5일 바람이를 청주로 이송했다.
'더 좋은 삶을 살기를 바란다'는 의미를 담아 '바람이'라는 이름도 붙였다.
청주로 온 바람이는 새 환경에 적응하며 건강을 되찾았다.
처음에는 낯선 환경에 경계심을 보였지만 점차 실외 방사장에서 보내는 시간이 늘었고, 충분한 영양 공급과 재활 등을 거쳐 이송 약 두 달 만에 체형도 정상 범위까지 회복했다.
이후 자연과 비슷한 환경으로 조성된 야생동물보호시설에서 생활했으며, 암사자 '도도'와 적응훈련을 거쳐 함께 지내게 됐다.
2024년에는 김해에서 태어난 바람이의 딸 '구름이'도 청주동물원으로 옮겨지면서 부녀 사자의 재회가 관심을 모으기도 했다.
시 관계자는 "바람이가 남긴 의미를 되새기며 앞으로도 동물들이 보다 나은 환경에서 생활할 수 있도록 동물복지 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.
<연합>
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