메가스터디 기숙학원 종합관, 2학기 수능 대비 학습전략 제시

사진=메가스터디 제공

수능이 가까워질수록 많은 수험생이 여름방학 공부량에 집중하지만, 방학 동안 쌓아 올린 학습량을 2학기에도 안정적인 학습 리듬으로 이어가는 것이 중요하다. 이에 메가스터디 기숙학원 종합관이 2학기 수능 대비 학습전략을 소개했다.

메가스터디 기숙학원 종합관 측은 2학기 수능 대비 학습 전략의 핵심으로 단순 양적 투입이 아닌 ‘학습 루틴의 유지’를 꼽았다. 2학기는 9월 평가원 모의고사, 수시 원서접수 등 주요 입시 일정이 이어지는 시기다. 새로운 교재를 시작하거나 특정 과목에 치우치는 방식은 전체 학습 계획에 영향을 줄 수 있다는 설명이다. 생활 패턴과 자습 시간을 일정하게 관리하고 기존 학습 흐름을 유지하는 것이 중요하다고 조언했다.

특히 하루 학습 시간이 긴 재수생 및 N수생의 경우 규칙적인 생활과 학습 시간 관리가 필요하다는 게 학원 측 설명이다. 기상과 취침 시각은 물론 자습 및 복습 시간을 일정하게 관리하고 과목별 학습 시간을 배분할 것을 권했다. 생활 리듬이 흔들릴 경우 학습 계획을 지속하기 어려울 수 있다는 설명이다.

학원측은 학습 흐름을 유지하기 위해서 당일 학습 분량을 완벽히 소화하는 일일 복습 메커니즘이 필수적이라며, 속도전 중심의 선행보다 약점을 정밀 점검하는 피드백 과정이 성적 수직 상승을 견인한다는 설명이다. 모의고사 성적표에 일희일비하기보다 약점을 객관적 데이터로 분석·보완할 필요가 있다고 조언했다.

학원 관계자는 “2학기는 공부량을 무리하게 늘리기보다 지금까지 만들어 온 학습 리듬을 끝까지 유지하는 것이 가장 중요하다”며 “학생 개개인의 학습 수준과 취약 영역이 다른 만큼 자신의 패턴을 안정적으로 이어갈 수 있는 환경을 구축하는 것이 성적 향상의 핵심”이라고 조언했다.

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