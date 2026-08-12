오세훈, 청년들 만나 "집 때문에 서울 떠나지 않게 하겠다"

연일 주택 공급을 강조하는 오세훈 서울시장이 12일 오후 구로구 개봉동 청년안심주택을 방문해 청년들을 만나 부동산에 관한 고민을 들었다.



이날 오 시장이 방문한 '개봉 세이지움'은 개봉역 근처의 총 605호 규모 청년안심주택이다.

오세훈 서울시장이 지난 11일 서울 용산구 서계·청파동 정비사업 현장을 방문해 현장 점검을 하고 있다.

공공임대 96호와 서울주택도시개발공사(SH) 선매입 177호, 민간임대 332호 등이다.



오 시장은 세탁실과 체력단련실, 도서관 등 커뮤니티 공간과 주거 공간을 둘러보고 이곳에 거주하는 청년 3명과 간담회를 가졌다.



입주 청년들은 역세권인 만큼 출퇴근이 편리하고 주변 시세보다 임대료가 낮아 주거비 입주하기 전보다 주거비 부담이 줄었다고 평가했다.



특히 월 소득의 30% 이상을 차지하던 주거비 부담이 줄어 절약한 비용으로 자기 계발과 이직을 준비하거나 저축을 통해 미래를 계획할 수 있게 됐다는 의견도 나왔다.



청년들은 최근 가계대출 규제 강화로 전세자금 대출을 받기 어려워져 재계약에 필요한 보증금 마련이 걱정된다는 의견도 냈다.



결혼 후 부부 소득이 합산돼 정책대출 대상에서 제외될 수 있는 이른바 '결혼 페널티'도 우려했다.



오세훈 시장은 "오늘 청년들 이야기를 들으며 집은 단순히 머무는 공간이 아니라 공부하고 일하고 저축하며 미래를 준비하는 출발점이라는 점을 다시 확인했다"며 "청년이 서울을 떠나는 이유가 집이어서는 안 된다"고 말했다.



이어 "월세와 보증금 부담을 덜고 안정적으로 살면서 자산을 모아 다음 단계로 나아갈 수 있도록 청년 주거 사다리를 더욱 촘촘히 만들겠다"며 "주택 공급뿐 아니라 금융·월세 지원 등 청년들이 실제로 체감할 수 있는 정책에 시정 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.



오 시장은 전날에도 용산구 서계·청파동 정비사업 현장을 찾아 재개발과 재건축을 통한 주택 공급을 강조했다.



청년안심주택은 무주택 청년이나 신혼부부에게 시세보다 저렴하게 공급하는 사업으로 지난달 말 기준 101곳 3만3천621호가 준공됐다.



공공임대 임대료는 주변 시세의 약 30∼50%, 공공지원 민간 임대는 시세의 75∼85% 수준이다.



시는 공급 기반을 넓히기 위해 현재 역 반경 250m인 청년안심주택 사업 대상지를 역 반경 500m로 확대하는 방안을 검토 중이다.



또 2025년 이후 신규 인허가가 감소한 점을 고려해 최대 2%인 민간사업자의 건설자금 이차보전 한도를 올해 4월부터 3년간 4%로 확대했다.



이를 통해 2030년까지 청년안심주택 1만7천500호를 추가 준공해 누적 4만6천호를 공급할 계획이다.



시는 청년안심주택 외에도 올해 3월 발표한 '청년주거안정대책'에 따라 공공분양과 임대주택, 미리내집, 장기안심주택 등 주택을 공급하고 청년의 주거비 부담을 낮추는 데 집중하고 있다.

<연합>

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