제주도기자협회, 제주변호사회와 도민 인권 옹호 실현에 ‘맞손’

제주도기자협회와 제주지방변호사회가 12일 업무협약을 맺고 제주지역 발전과 사회 정의, 제주도민의 인권 옹호 실현에 협력하기로 다짐했다.

제주지방변호사회관에서 맺은 이날 협약은 제주도기자협회 자문변호사를 위촉해 지역 취재 현장에서 회원들이 직면하는 법적 위험에 자문을 구하고자 마련됐다.

제주도기자협회와 제주지방변호사회가 12일 제주지방변호사회관에서 업무협약과 자문변호사 위촉식을 갖고 있다. 제주도기자협회 제공

협약에서 선진 법률 문화 창달과 지역언론 육성을 위한 공동 협력에 나서고 협력사업을 발굴하기로 했다.

제주도기자협회는 제주지방변호사회 공익사업에 관한 언론 홍보 활동에 협조하고 협력사업을 발굴·수행하기로 했다.

제주지방변호사회는 제주도기자협회 회원들에게 생길 수 있는 법률적 분쟁에 관한 자문을 제공하고 변호사 선임 안내 서비스를 제공하기로 했다.

제주도기자협회는 이날 자문변호사로 최미현·이용혁·차혁 변호사를 위촉했다.

이인 제주도기자협회장은 “언론중재위원회 조정이나 손해배상 청구 등이 늘어나면서 취재 현장에서 기자들이 직면하는 법적 위험이 커지고 있어 이번 자문변호사 위촉과 업무협약이 뜻깊다”라며 “기자들의 법적 권익을 보호하고 공정한 보도 환경을 조성하는 데 큰 힘을 실어주신 제주지방변호사회에 깊이 감사드린다”라고 말했다.

고영권 제주지방변호사회장은 “오늘 협약은 지역사회 정의와 인권을 위해 두 기관이 협력하겠다는 다짐”이라며 “제주지방변호사회는 제주도기자협회와 협력하면서 도민 인권 보호, 지역사회 발전에 노력하겠다"라고 답했다.

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