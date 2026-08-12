무브에스엔씨, 말레이시아 ‘Watsons HWB Awards 2026’ 수상

사진=무브에스엔씨 제공

한국의 건강기능식품과 화장품 수출 및 유통을 진행하는 기업 무브에스엔씨(MOVE S&C)는 ‘2026 말레이시아 Watsons HWB(Health, Wellness, Beauty) Awards’에서 회사 측이 유통 및 해외 진출을 지원하는 브랜드들이 지난해에 이어 올해도 ‘스타 브랜드’ 부문을 수상했다고 밝혔다.

올해 ‘스타 브랜드’ 부문에서는 에버콜라겐, 락토핏, 티젠 등 총 3개 브랜드가 수상했다. 세 브랜드는 현재 말레이시아 Watsons에서 판매되고 있다.

사진=무브에스엔씨 제공

이번 HWB Awards는 A.S Watsons COO인 Caryn Loh의 퍼포먼스로 시작됐다. 행사에는 수상 브랜드 관계자를 비롯해 현지 미디어, 기자, VIP 등 1,000여 명이 참석했으며, 글로벌 브랜드와 한국 건강기능식품 브랜드들이 참여했다.

무브에스엔씨는 K-건강기능식품, K-이너뷰티 브랜드의 해외 진출을 지원하는 기업으로, 브랜드 소싱부터 수출, 수입 통관, 인허가 등록, 유통, 마케팅 등의 업무를 지원하고 있다.

현재 말레이시아와 싱가포르를 비롯해 홍콩, 인도네시아, 태국, 베트남 등 아시아 시장으로 사업을 확대하고 있으며, 말레이시아 Watsons에 한국 건강기능식품 전용 공간인 ‘K-Healthy Zone’을 론칭해 운영하고 있다.

또한 A.S. Watson Group과의 협업을 바탕으로 아시아 지역 Watsons 유통망을 통한 한국 건강기능식품 브랜드의 해외 진출을 추진하고 있다고 설명했다. A.S. Watson 공식 채널에서도 Watsons Malaysia의 한국 건강 제품을 모은 ‘K-Healthy’ 세그먼트 운영이 확인된다.

이와 함께 싱가포르 H&B 스토어인 Guardian에도 ‘K-Wellness Zone’을 구축해 운영 중이다. 싱가포르를 시작으로 홍콩(Mannings), 인도네시아, 베트남, 브루나이 등으로 사업을 확대하며 한국 건강기능식품의 해외 진출을 지원할 계획이다.

무브에스엔씨 관계자는 “이번 어워드 참석을 통해 말레이시아 Watsons가 현지 H&B 시장을 대표하는 핵심 유통 채널임을 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “현지 소비자들의 건강기능식품에 대한 높은 관심과 함께 K-건강기능식품 및 K-이너뷰티 브랜드의 높아진 위상을 직접 체감할 수 있는 뜻깊은 자리였다”고 말했다.

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